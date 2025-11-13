jueves 13  de  noviembre 2025
CRISIS SANITARIA

Cuba vive un brote epidémico de chikungunya y dengue

A la ausencia de medicamentos e insumos se añade el desplome de la infraestructura hospitalaria del país

Farmacia vacía, sin insumos ni medicinas en Cuba.

Farmacia vacía, sin insumos ni medicinas en Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La situación sanitaria en Cuba se precipita en una crisis de proporciones catastróficas, exponiendo la indolencia y el fracaso estructural de la dictadura cubana. A la imparable propagación de virus como el dengue y el chikungunya, se suma el demoledor estado de los hospitales y la crónica escasez de medicamentos e insumos esenciales, un panorama que médicos cubanos en el exilio ya califican como una "emergencia nacional".

Mientras el pueblo sufre un "rebrote epidémico brutal", la cúpula del régimen responde con cinismo. El dictador Miguel Díaz-Canel, intentando evocar un pasado inexistente, prometió abordar la crisis "como mismo se trabajó la COVID-19". En una reciente reunión oficial, se reveló que 38 municipios del país, incluyendo todos los de La Habana, han sido escenario de transmisión de dengue, mientras que los casos acumulados de chikungunya superan los 21,000, concentrados principalmente en las provincias más pobladas, reseña el portal web Diario de Cuba.

Lee además
El Huracán Melissa dejó desolación a su paso en Cuba. 
CAOS

Crisis en oriente de Cuba, daños de Melissa superan capacidad del régimen
Entre escombros, los cubanos intentan rescatar algunas pertenencias tras el paso del huracán Melissa. 
REPORTAJE

Del desastre del huracán Melissa en Cuba a la maquiavélica acusación contra el ex ministro Gil

El encuentro del régimen solo sirvió para evidenciar la incapacidad estatal de responder al desastre. Altas funcionarias del Ministerio de Salud Pública reconocieron públicamente que las labores de fumigación han sido insuficientes, no solo por la falta de recursos, sino por el déficit de personal. Lo más escandaloso es la revelación de que equipos, insecticidas y hasta combustible han permanecido inactivos por "déficit de fuerzas", una negligencia que apunta directamente a la priorización perversa de recursos por parte del régimen.

El médico exiliado Alexander Figueredo pinta un cuadro infernal de la realidad en los hospitales: "Personal agotado, sin insumos, sin medicamentos, sin palabras", reveló. Relata, además, que los pacientes entran con síntomas graves y "en cuestión de horas, están muertos… sin una causa clara, sin reactivos para confirmar el virus, sin antibióticos, sin oxígeno". La magnitud del colapso es tal que "ya ni siquiera los carros fúnebres alcanzan. Otra vez los camiones. Otra vez el silencio. Otra vez Cuba repitiendo su propio infierno sanitario".

Este colapso no es solo de insumos, sino de infraestructura. Esta semana, el Hospital Calixto García de La Habana, uno de los centros de referencia del país, sufrió el derrumbe parcial del techo en una de sus salas. Testimonios recogidos en el lugar hablan de un hospital en un estado de deterioro crítico, con "baños sin luz, todo oscuro" y paredes a la vista, un símbolo físico del desplome del sistema de salud.

FUENTE: Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

José Daniel Ferrer presenta la conferencia "Cuba Hoy: 67 años de dictadura"

Rosa María Payá: "Cuba es el muro de Berlín de nuestros tiempos"

Cuba: 58% de los ciudadanos percibe la represión como política sistemática

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón "acaramelados" en estreno de "Jay Kelly"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Te puede interesar

Iván Simonovis, exfuncionario policial venezolano, en el marco de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
ENTREVISTA

Iván Simonovis: "Para derrotar al narcotráfico, primero hay que desmontar la dictadura en Venezuela"

Por Carlos Armando Cabrera
Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.
GANANCIAS

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney

El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

Un lente capta el avance de un crucero y detrás la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral utilizada por Blue Origin y su megacohete New Glenn.
SECTOR ESPACIAL

Blue Origin se prepara para lanzar su cohete New Glenn tras varios retrasos

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?