DHS arresta en Florida a más de 150 inmigrantes ilegales con antecedentes de delitos sexuales

WASHINGTON.- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este miércoles, 12 de noviembre, la detención de más de 150 inmigrantes ilegales con antecedentes de delitos sexuales en Florida , como parte de una operación coordinada entre el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ), autoridades estatales y agencias locales.

La acción, denominada “Operación Retorno Criminal” , forma parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad y combatir el crimen en todo el país, informó Fox News.

“Estamos haciendo que Estados Unidos sea más seguro cada día, y esa es una misión maravillosa”, declaró Noem en entrevista con el programa Fox & Friends. La operación, según explicó, se centró en delincuentes sexuales contra menores acusados de agresión sexual, lesiones e intento de homicidio.

La titular del DHS destacó que el éxito del operativo se debió, en gran medida, a la colaboración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuyas fuerzas de seguridad estatales participaron activamente en las detenciones.

“Estas 150 personas desaparecerán de nuestras calles. Nuestros hijos estarán más seguros, y esta colaboración con el gobernador DeSantis en Florida es un modelo que queremos replicar en todo el país”, afirmó Noem.

Our Operation Criminal Return, in partnership with Florida law enforcement, has arrested over 150 illegal alien sexual predators—they will be GONE.



As a mother and grandmother, I'm horrified that these dirtbags were able to even step foot in America.



— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 12, 2025

Ampliación del operativo a otras ciudades

En declaraciones adicionales a Fox News, la funcionaria subrayó la gravedad de los casos: “Estas personas nunca debieron haber estado en nuestro país. El hecho de que fueran desviados sexuales y pervertidos, y que ahora los hayamos sacado de nuestras calles (...) es extraordinario, y necesitamos hacer más cosas como esta”.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que está ampliando los recursos hacia otras regiones, incluyendo Chicago, donde el gobierno federal ha intensificado la cooperación con las autoridades locales bajo la “Operación Midway Blitz”.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, detalló que la delincuencia en Chicago ha mostrado una disminución del 16% en los homicidios, 35% en los tiroteos, 41% en los robos, y descensos en otros delitos desde el inicio de la operación.

Críticas al gobernador de Illinois

Noem dijo estar “encantada” con los resultados obtenidos, pero criticó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, por sus constantes ataques a las políticas de seguridad de la administración Trump.

“(Sus) ataques personales contra el presidente Trump ponen a su gente en peligro todos los días”, advirtió la funcionaria. “Vamos a desplegar más recursos allí. No nos limitaremos a Chicago. Nos extenderemos a otras ciudades y continuaremos con nuestro trabajo. No hablaré de operaciones específicas, pero no le daremos tregua con su retórica política. Estaremos allí defendiendo a estas familias”, agregó.

La secretaria de Seguridad Nacional también agradeció a las fuerzas del orden por su compromiso: “La importante diferencia que hemos logrado en materia de seguridad pública en Chicago es algo que necesitamos implementar en muchas más ciudades. Estoy muy agradecida con la Patrulla Fronteriza y con el ICE, porque se levantan cada día, se adentran en estas situaciones peligrosas, protegen a la gente y arriesgan sus vidas”.

El DHS no ha revelado aún la fecha exacta de deportación de los arrestados, pero confirmó que todos enfrentan procesos de expulsión inmediata bajo las leyes migratorias federales.

.@GovPritzker's vile anti-law enforcement rhetoric will not stop us from protecting American families from criminal illegal alien murderers, rapists, and terrorists.

These monsters belong in handcuffs—not in our neighborhoods.@POTUS Trump and I are removing these public safety…



— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 12, 2025

FUENTE: Con información de Fox News