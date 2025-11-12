miércoles 12  de  noviembre 2025
José Daniel Ferrer presenta la conferencia "Cuba Hoy: 67 años de dictadura"

El Interamerican Institute for Democracy invita a la actividad con el líder opositor cubano este miércoles 12 de noviembre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tras su llegada a Estados unidos, exiliado desde Cuba, el líder opositor y expreso político José Daniel Ferrer ofrecerá la conferencia "Cuba Hoy: 67 años de dictadura", en la que analizará el patrón represivo que desde el régimen de la isla se implementa como mecanismo para perpetuarse en el poder.

La presentación estará a cargo de Tomás Regalado y los comentarios se harán por parte de Robert Evan Ellis, Antonio Marval, Darcy Borrero, Aníbal Toruño y Carlos Sánchez Berzaín. Además, tendrá la moderación de Francisco Endara Daza.

Coordenadas:

  • Fecha: miércoles 12 de noviembre de 2025.
  • Hora: 11:00AM (EST). Sede del Interamerican Institute for Democracy (IID).
José Daniel Ferrer: "Regresaré a Cuba para participar en la caída de la tiranía"

El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), afirmó este miércoles que tiene la intención de regresar a su país una vez que la oposición reorganice la lucha por la democratización, tras exiliarse recientemente en Estados Unidos.

“Antes de que caiga la tiranía, José Daniel va a estar de vuelta, porque quiero participar, aunque sea una semana, en los momentos finales en que el pueblo se levanta con valor, con firmeza, con civismo, a conquistar sus derechos y sus libertades”, declaró de forma virtual durante una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Destacó que su objetivo es “regresar a una Cuba libre, democrática y justa”.

El disidente aseguró que planea regresar sin pedir autorización al régimen cubano, consciente de que se la negarían. “Me montaré en una lancha con cuantos cubanos quieran acompañarme. Si nadie quiere regresar, regresaré solo. Si luego no saben de mí, o estoy preso o me han asesinado”, afirmó.

“El régimen no solo es enemigo de liberales o conservadores”, indicó.

"Maquinaria represiva"

Ferrer sostuvo que en Cuba “lo único que siempre ha funcionado muy bien es la maquinaria represiva, la que genera terror y parálisis en millones de cubanos”. A su juicio, esa estructura de control ha inculcado la idea de que la única salida posible es huir de la isla. “De lo contrario, terminas en una prisión y te torturan”, dijo.

“El régimen no solamente es enemigo de liberales o conservadores, sino de cualquier ciudadano que, sin tener ideología política, exige el respeto de sus derechos”, añadió.

FUENTE: Redacción

