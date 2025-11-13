jueves 13  de  noviembre 2025
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

Los comerciantes minoristas de EEUU deberán ajustar sistemas de cobro, precios y procedimientos contables para adaptarse al nuevo escenario

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.

Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos cerró un capítulo de más de dos siglos este miércoles al acuñar su última moneda de un centavo, una medida impulsada por el gobierno de Donald Trump con el objetivo de reducir costos y modernizar el sistema monetario.

La Casa de la Moneda de Filadelfia produjo la última pieza de un centavo —conocida popularmente como penny— bajo la supervisión del tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, según informó la agencia AFP.

Lee además
La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.
POLÍTICA

Trump comparte reconocimiento internacional a María Corina Machado por su lucha democrática
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

El hecho pone fin oficialmente a 232 años de producción continua de la denominación más pequeña del país.

“Aunque la producción general concluye hoy, el legado del centavo perdura”, declaró Kristie McNally, directora interina de la Casa de la Moneda, en un comunicado difundido tras la ceremonia.

El presidente Donald Trump había solicitado en febrero al Departamento del Tesoro detener la fabricación de los centavos, alegando que su costo superaba con creces su valor nominal.

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de dos centavos. ¡Es un desperdicio total!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Actualmente, circulan cerca de 300,000 millones de centavos en el país, que mantendrán su condición de curso legal, según precisó el Tesoro.

Debate económico en Estados Unidos

De acuerdo con CNBC, el costo de producir cada moneda se elevó a 3,69 centavos, lo que generaba pérdidas anuales cercanas a los 192 millones de dólares para el gobierno federal.

El economista David Gulley, de la Universidad de Bentley, calificó la medida como “una corrección necesaria”.

“El costo estimado de fabricar un penique, en torno a los tres centavos, es una carga económica. Millones desaparecen bajo los cojines del sofá cada año, lo que obliga a producir reemplazos constantes”, explicó.

Sin embargo, su desaparición podría tener efectos visibles en los precios minoristas. Los productos que antes costaban 6,99 dólares, por ejemplo, deberán redondearse al múltiplo de cinco centavos más cercano.

“Las empresas podrían redondear hacia arriba más a menudo que hacia abajo, lo que provocaría un ligero efecto inflacionista”, advirtió David Smith, profesor de la Escuela de Negocios Graziadio de la Universidad Pepperdine.

En Canadá, país que eliminó el centavo en 2013, el redondeo se aplicó sobre el monto total de la transacción, y los estudios posteriores mostraron un impacto inflacionario mínimo.

Impacto en consumidores y comercios

El fin del penny afectará principalmente a quienes aún utilizan efectivo.

“Las personas que pagarán por este beneficio serán las que adquieran productos y servicios en efectivo, porque no están bancarizadas o no pueden acceder a tarjetas o monederos digitales”, señaló Ajay Patel, de la Universidad Wake Forest.

Los comerciantes minoristas deberán ajustar sistemas de cobro, precios y procedimientos contables para adaptarse al nuevo escenario.

El Economista StartUp señaló que la eliminación del centavo “responde a una tendencia global”, impulsada por el aumento del costo de los metales y el avance de los pagos digitales.

“Mantener su producción causaba pérdidas millonarias a las arcas públicas. Su desaparición es parte de una modernización económica inevitable”, indicó el medio especializado.

Entre la nostalgia y la transición tecnológica

El fin del centavo genera sentimientos encontrados entre los estadounidenses. Algunos, como la residente Laura Maike, de Ohio, lamentan su desaparición: “Aquí, en la región amish, todavía usamos monedas de un céntimo con regularidad. ¿Cómo funcionaría esto para las transacciones en efectivo? Sería imposible dar el cambio exacto”, dijo a Telemundo.

Otros ven en el cambio una oportunidad de eficiencia y sostenibilidad.

“Eliminar el penique ahorrará a los contribuyentes millones de dólares al año y reducirá el impacto ambiental de la extracción de zinc y cobre”, sostuvo el profesor Smith.

El sector financiero tampoco prevé mayores repercusiones.

“Eliminar el centavo estadounidense no supondrá ninguna diferencia en la economía”, aseguró Gates Little, director ejecutivo de Southern Bank.

Para los coleccionistas, en cambio, el final del penny abre una posibilidad: su revalorización con el paso del tiempo.

“Con los años, los centavos serán más escasos y acabarán aumentando de valor”, predijo Little.

La primera autorización para acuñar centavos data de 1792, bajo la Ley de Acuñación, y las primeras piezas estaban hechas de cobre puro. Desde entonces, el penny se convirtió en un símbolo cultural y económico de Estados Unidos.

Con su retirada, el país avanza hacia un sistema financiero más digital, donde la eficiencia y la reducción de costos pesan más que la tradición. “El fin del centavo simboliza la adaptación de EEUU a la economía moderna ”, concluyó El Economista StartUp.

FUENTE: Con información de AFP / CNBC / Telemundo / El Economista StartUp

Temas
Te puede interesar

Netanyahu agradece el "increíble" respaldo de Trump por pedir su indulto al presidente de Israel

Toyota anuncia inversión de $10.000 millones en EEUU

Colombia confirma que habrá cooperación en inteligencia con EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón "acaramelados" en estreno de "Jay Kelly"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Te puede interesar

La subdirectora de ICE, Madison Sheahanel, junto al comisionado de FDLE, Mark Glass y Anthony Coker, State Board of Immigration Enforcement.
SERÁN DEPORTADOS

Florida: ICE arresta a 230 depredadores sexuales y criminales violentos en operación estatal de 10 días

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Foto oficial del cierre de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
GRUPO IDEA

Expresidentes de derecha en América Latina alertan sobre la amenaza del narcotráfico en la política del continente

Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.
GANANCIAS

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney

El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

Iván Simonovis, exfuncionario policial venezolano, en el marco de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
ENTREVISTA

Iván Simonovis: "Para derrotar al narcotráfico, primero hay que desmontar la dictadura en Venezuela"