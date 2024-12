Cuba vuelve a la oscuridad, anuncian más apagones

La compañía estatal especificó que se encuentran fuera de servicio, por averías, la unidad 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. Por otro lado, se encuentran en mantenimiento la unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Asimismo, están fuera de servicio por falta de combustible 69 centrales de generación distribuida, 11 motores de la patana de Melones y la patana de Regla.

Específicamente, para este jueves la UNE calcula una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.559 MW y una demanda de 3.200 MW, para un déficit de 1.641 MW.

No obstante, la afectación (lo que se desconectará realmente) alcanzará los 1.711 MW en el horario pico de este jueves, precisó la UNE.

Antes del apagón total del pasado 18 de octubre, la mayoría de las provincias de la Isla solo disponían de tres horas de servicio eléctrico al día, una situación a la que han regresado la mayoría de los territorios cubanos, a excepción de La Habana, las cabeceras provinciales y algunas localidades vinculadas a servicios esenciales.

2024, un año a oscuras en la isla

En septiembre, la Isla registró una de las afectaciones en el servicio eléctrico más elevadas en tres meses (43%), aunque todavía por debajo de la afectación del 45% reportada en febrero de este año. En octubre la situación se tornó aún más crítica con apagones que abarcaron la mitad del país y la “desconexión total” del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En mayo de este año, el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que el país experimentaría cortes eléctricos “prolongados” hasta junio debido a los trabajos de mantenimiento en el sistema energético. Esta medida, según las autoridades, busca reducir las interrupciones durante los meses de julio y agosto, cuando el consumo es mayor.

“Vamos a tener mantenimientos prolongados hasta el mes de junio para lograr minimizar la molestia de los apagones en el verano, sobre todo en los meses de julio y agosto”, dijo Díaz-Canel en el sexto episodio de su pódcast Desde la Presidencia. El gobernante dejó claro que no se puede garantizar la ausencia total de apagones: “No podemos comprometernos a que no haya apagones. Debido a las condiciones actuales del sistema, ese compromiso no es posible ahora”, declaró.

Los apagones complican aún más la ya tensa situación energética del país y no solo deterioran el rendimiento económico de Cuba, que lleva años sumida en una grave crisis, sino que también han sido el detonante de protestas antigubernamentales. Las más notables ocurrieron el 11 de julio de 2021, las mayores en décadas, y más recientemente el 17 de marzo en Santiago de Cuba y otras localidades.

FUENTE: Con información de CubaNet