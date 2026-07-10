viernes 10  de  julio 2026
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Cubana Leyanis Pérez gana el triple salto en Mónaco con su mejor marca

Las otras dos cubanas del concurso, Davisleydi Velazco y Liadagmis Povea, fueron cuarta (14,66 m) y quinta (14,43 m), respectivamente, en Mónaco

La cubana Leyanis Pérez celebra luego de obtener la medalla de oro en el Mundial de atletismo de Tokio, el 18 de septiembre de 2025.

La cubana Leyanis Pérez celebra luego de obtener la medalla de oro en el Mundial de atletismo de Tokio, el 18 de septiembre de 2025.

BEN STANSALL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÓNACO.- Volando hasta 15,06 metros, su nueva mejor marca personal, la cubana Leyanis Pérez ganó in extremis en el concurso de triple salto femenino de la reunión de la Liga de Diamante de atletismo de Mónaco este viernes.

Pérez iba segunda provisionalmente tras registrar cuatro nulos en sus cinco primeros intentos, pero en el último consiguió, no solo un salto válido, sino el mejor de la velada, para adelantar a la senegalesa Saly Sarr, que quedó segunda con 14,99 metros.

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El tercer lugar fue para la dominiquesa Thea Lafond (14,79 metros), la vigente campeona olímpica y la mujer que lidera con 15,25 metros las marcas de la actual temporada de 2026.

Las otras dos cubanas del concurso, Davisleydi Velazco y Liadagmis Povea, fueron cuarta (14,66 m) y quinta (14,43 m), respectivamente.

Pérez (24 años), la vigente campeona mundial de triple salto al aire libre y bajo techo, sale así muy reforzada anímicamente de esta reunión en el Principado, después de haber sido superada por Velazco el pasado mes en las reuniones de la Liga de Diamante de Oslo y Doha.

Los 15,06 metros constituyen oficialmente su nueva plusmarca personal. Llegó hasta 15,16 metros en 2024, pero en condiciones que no permitieron la homologación de ese crono.

No participó en esta reunión de Mónaco la otra estrella latinoamericana de esta prueba, la plusmarquista mundial venezolana Yulimar Rojas, que no ha competido por ahora este año en la Liga de Diamante.

Márquez lidera ensayos clasificatorios

El español Marc Márquez (Ducati) consiguió el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Alemania de MotoGP, undécima de las veintidós citas de la temporada, este viernes en el circuito de Sachsenring.

El vigente campeón mundial, que no está todavía totalmente recuperado de su última operación en el hombro derecho, mostró lo cómodo que se siente en este rincón de la extinta República Democrática Alemana (RDA), cerca de Chemnitz.

Apodado "The King of the Ring" (El Rey de [Sachsen]Ring), el piloto catalán aspira el domingo a igualar dos récords de la leyenda italiana Giacomo Agostini, el de número de victorias en una misma cita (13) y el de número de victorias en un mismo circuito en la categoría reina (10).

El viernes, Marc Márquez superó en la hoja de tiempos de los ensayos clasificatorios a su compatriota Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) por 166 y 280 milésimas de segundo, respectivamente.

Su hermano pequeño, Álex Márquez (Ducati-Gresini), fue cuarto, delante del australiano Jack Miller (Yamaha-Pramac).

FUENTE: AFP

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