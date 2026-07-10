Alcaldesa de Doral anuncia segunda rebaja del impuesto a la propiedad

MIAMI. - La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, anunció que recomendará al Concejo Municipal una reducción de la tasa del impuesto sobre la propiedad para el año fiscal 2026-2027, en lo que constituiría la segunda rebaja de ese tributo durante su gestión.

La propuesta, elaborada junto con la Administración de la Ciudad, procura ofrecer alivio tributario a los residentes sin comprometer la calidad de los servicios municipales y, de contar con el respaldo del cuerpo legislativo, dejaría a Doral con la tasa impositiva municipal más baja del condado Miami-Dade.

Menos ingresos

La rebaja propuesta representa cerca de dos millones de dólares menos en ingresos para la Ciudad, una merma que la administración prevé absorber mediante una planificación estratégica y una gestión disciplinada del presupuesto, según Fraga.

La medida contempla además una reducción en la porción del impuesto destinada al servicio de la deuda —el bono de obligación general por 150 millones de dólares que los electores aprobaron en 2018 para financiar sus parques, entre ellos el Doral Central Park, y que se paga con los gravámenes a la propiedad—, tras la culminación de esa obra, y fortalecería la posición del municipio como el de menor carga tributaria en la región.

En el año fiscal vigente, la tasa impositiva municipal se ubica en 1.766, una de las más bajas del sur de la Florida.

"Desde el inicio de mi administración, Doral ha demostrado que un gobierno responsable y un servicio de excelencia pueden ir de la mano", expresó Fraga. "Constantemente buscamos oportunidades para ahorrar recursos, operar con mayor eficiencia y devolver más dinero al bolsillo de nuestros residentes, sin dejar de cumplir las promesas que hemos hecho a nuestra comunidad".

Ahorros e innovación tecnológica

El anuncio se produce después de que la Ciudad completara su primer año de operaciones en Doral Central Park, un proyecto que concluyó en tiempo récord y generó cerca de siete millones de dólares en ahorros de costos de construcción.

De acuerdo con cifras del ayuntamiento, ese margen permitió iniciar la reducción de la porción del impuesto destinada al pago de la deuda municipal.

Para el presupuesto 2026-2027, el municipio adoptaría un enfoque apoyado en la inteligencia artificial, la automatización y la tecnología moderna, con el propósito de mejorar la eficiencia sin ampliar la nómina.

"En lugar de expandir el gobierno mediante la contratación de más personal, estamos priorizando inversiones que fortalezcan a nuestro equipo actual", afirmó la alcaldesa. "Este enfoque refleja una visión moderna del gobierno: una que aprovecha la innovación para maximizar el valor de cada dólar del contribuyente mientras prepara a nuestra organización para el futuro".

La Ciudad, que conserva una calificación crediticia AAA, también evalúa la ampliación de activos generadores de ingresos, alianzas público-privadas y la gestión de subvenciones estatales, con el fin de reducir su dependencia del impuesto sobre la propiedad.

Debate estatal sobre tributos

La recomendación coincide con el análisis que realizan los municipios de toda la Florida sobre el impacto de una propuesta de reforma al impuesto sobre la propiedad a nivel estatal impulsada por el gobernador Ron DeSantis.

En noviembre, los electores decidirán sobre una enmienda constitucional, conocida como "Save Our Homes from Excessive Property Taxes", que elevaría la exención de vivienda principal a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 en 2028 para los tributos no escolares.

Analistas legislativos calculan que la medida reduciría los ingresos de los gobiernos locales en unos 4.600 millones de dólares el primer año, cifra que ascendería a 8.400 millones anuales.

"Reducir la carga tributaria para nuestros residentes es algo en lo que siempre he creído, pero debe hacerse de manera responsable", sostuvo Fraga. "Nuestra responsabilidad no es solo con los contribuyentes de hoy, sino también con las futuras generaciones".

Audiencias públicas

La primera audiencia pública sobre la propuesta de la tasa del impuesto municipal se celebrará el martes 29 de julio, a las 6:00 p.m., en las Cámaras del Concejo del Centro de Gobierno de Doral.

Ese mismo día, a las 2:00 p.m., tendrá lugar el primer taller presupuestario, en el que los residentes podrán conocer los detalles del plan financiero.

La administración de Fraga, quien ocupa la alcaldía desde diciembre de 2022 y fue reelecta en 2024, invitó a la comunidad a participar en el proceso presupuestario antes de que el Concejo adopte una decisión definitiva.