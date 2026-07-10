viernes 10  de  julio 2026
Dictadura

El Foro Penal registra que en Venezuela quedan 371 presos políticos

De los presos políticos a la fecha en Venezuela, 37 son extranjeros, dijo el Foro Penal. La organización confirmó la excarcelación del último adolescente

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La ONG Foro Penal reportó que el régimen de Venezuela mantiene a 371 presos políticos. De estos detenidos, 213 son civiles y 158 son militares.

La organización hizo un último corte el 6 julio, cuando quedaban 372 presos. Pero, el 8 de julio, se confirmó la excarcelación del último adolescente detenido por razones políticas: Enyerberth Porras de 16 años.

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El muchacho estaba detenido desde el 25 de marzo de 2025, fue aprehendido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas durante un allanamiento a su vivienda en el estado Táchira, en la frontera con Colombia. El adolescente, sus padres y su hermana fueron arrestados por supuestos delitos informáticos.

Tras su excarcelación, la familia de Porras escribió en sus redes sociales: "Este logro no habría sido posible sin el apoyo incondicional de cada uno de ustedes. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas, amigos, familiares y conocidos que se tomaron un minuto de su tiempo para difundir, compartir y alzar la voz por su caso".

De acuerdo con el Foro Penal, en el grupo de presos políticos en cárceles venezolanas quedan 37 extranjeros.

Asimismo, 159 personas recibieron condena y otras 223 esperan por sentencia.

Urgencia de libertad

"La narrativa oficial suele reducir la prisión política a una cifra o a una celda, ignorando deliberadamente que la tortura y el aislamiento son armas de destrucción familiar. En el contexto actual de Venezuela, tras dos semanas del doble terremoto, la urgencia de exigir la libertad de los presos políticos adquiere una dimensión de vida o muerte", señaló la ONG Justicia, Encuentro y Perdón el jueves.

La organización puntualizó que las familias de los detenidos están asumiendo las secuelas de un trauma secundario que se multiplica exponencialmente cuando el desamparo estatal "se combina con la pérdida de viviendas, enseres o, en los casos más dolorosos, de seres queridos debido al desastre natural" ocurrido el pasado 24 de junio.

FUENTE: Con información del Foro Penal/ Justicia, Encuentro y Perdón/TalCual

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