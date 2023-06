Cubano de 90 años vive en una cueva a falta de vivienda

"Durante los últimos años, Salvador, a quien también se le conoce como El Nene, vive en un agujero aislado de la sociedad. Su elección de vida no fue por gusto, sino porque no tenía otra opción", agregó a su post reporta DIARIO DE CUBA.

En la publicación el usuario señaló que tanto el Gobierno como las autoridades del municipio "han abandonado a Salvador y a otros como él". Destacó que la situación de este anciano no es única, "es similar a la de muchos otros ancianos que viven en la pobreza y la soledad en el santiaguero municipio de Tercer Frente". Una realidad que se ha encargado de denunciar mediante varias de sus publicaciones.

"Después de trabajar duro toda la vida, fue ignorado por personas como la compañera Isnalvis Salazar Galán, presidenta del Consejo Popular de Matías. Salvador no tenía donde dormir ni a quién acudir y se vio obligado a buscar refugio en una cueva aislada en las montañas", subrayó en su denuncia sobre Ortega.

Señaló que "no es fácil" vivir en una cueva, que "no tiene acceso a servicios básicos como agua, electricidad o atención médica", y que "está obligado a depender de la caridad de otros o de lo que puede cazar o recolectar por mí mismo" porque no tiene familia o amigos cercanos que puedan cuidar de él. "Es un crimen de lesa humanidad que las autoridades responsables en el municipio Tercer Frente no atiendan a las necesidades básicas de las personas mayores, especialmente aquellas que están en la pobreza extrema", alertó.

La denuncia exige a las autoridades locales que no olviden su deber a la hora de "proteger y cuidar a las personas mayores".

Al concluir su denuncia alertó sobre la responsabilidad que tienen las autoridades del país en un caso como este y expresó que ya es hora de que el Gobierno "cumpla" y "proteja a las personas mayores que, como Salvador, no les queda más remedio que vivir en una cueva".

FUENTE: DIARIO DE CUBA