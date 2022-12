Cubano aterriza en Miami haciéndose pasar por empleado de Swift Air

El migrante relató a cómo fraguó su fuga: "Trabajaba un día sí y un día no, los otros (oficiales de otro turno) no me conocían. Me pelé bajitico, bajitico, me puse una mascarilla y nadie me conoció".

El empleado del Ministerio del Interior (MININT) pudo abordar el vuelo usando un chaleco verde con el logotipo de Swift Air. Llevó una jaba con refrescos y botellas de agua que suelen ofrecer las tripulaciones internacionales al personal de tierra cubano, según dijo.

El polizón dijo que los problemas técnicos de las cámaras de vigilancia favorecieron su huida. García está ahora a la espera de ser presentado ante un juez, a quien le explicará las posibilidades que tiene de ir preso si lo regresan a Cuba.

García es el segundo polizón que escapa de Cuba este año a bordo de un avión de los que operan regularmente entre Estados Unidos y Cuba.

Yuniel Castillo, que llegó a Estados Unidos hace más de seis meses, enfrenta un proceso de deportación. Castillo trabajaba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana cuando logró colarse en un vuelo de JetBlue para llegar a Estados Unidos, sentado en la cabina del avión como un pasajero más.

En 2019, un juez de Inmigración estadounidense otorgó asilo político al cubano de 26 años Yunier García Duarte, que llegó a Miami, en agosto de ese año escondido en un avión comercial. El polizón fue descubierto entre la carga de un avión, también de la compañía Swift, que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami desde La Habana, y quedó detenido.

FUENTE: Con información de Univisión y Diario de Cuba