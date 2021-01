Cubanos reciben 23.50 pesos por cada dólar canjeado

LEA TAMBIÉN: Miles de panes sin vender con nuevos precios en Cuba

El 1 de enero comenzó la retirada del peso cubano convertible (CUC), que dejará de circular en junio, según los planes previstos. La llamada Tarea Ordenamiento incluye la subida de salarios y pensiones, pero también de los precios, una situación que provoca las críticas de los ciudadanos, informó Diario de Cuba.

Ante el nuevo anuncio del BCC, Miguel Martínez comentó que "esta información debió ofrecerse al pueblo el mismo día que Díaz-Canel anunció el tipo de cambio 24x1. Están manipulando la información". "¿Por qué esta decisión no se informó desde el principio? ¿Por qué siempre tiene que perder la población?", agregó Miriam Romero.

El Banco Central de Cuba aclaró que la venta de dólares "depende de la disponibilidad de los bancos".

Dayron Navarro comentó que "si los bancos no van a vender dólares, no hay quien le haga la competencia a la calle, y el que quiera viajar, lo va tener que comprar en la calle, y el que quiera comprar en las tiendas en MLC, lo va a tener que comprar en la calle. En la calle está a 40 pesos. Es verdad que van a meter presos a unos cuantos, pero a no ser los extranjeros primerizos, que no tienen espuelas, los bancos difícil que cojan mucho dólar".

El Artículo 235.1 del Código Penal de Cuba sanciona "con privación de libertad de dos a cinco años o multa de trescientas a mil cuotas o ambas al que haga operaciones de cambio en mercados negros de monedas nacionales o extranjeras o por canales distintos a los legalmente establecidos".