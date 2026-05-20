miércoles 20  de  mayo 2026
MÚSICA

Willy Chirino y Leoni Torres anuncian nuevo sencillo "El Mar Nos Une"

Lo que hace este lanzamiento aún más significativo es que ocurre en el marco del aniversario del nacimiento de la República de Cuba en 1902

El Mar Nos Une, nuevo tema de Willy Chirino y Leoni Torres&nbsp;

"El Mar Nos Une", nuevo tema de Willy Chirino y Leoni Torres 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Latinum Music y ONErpm anunciaron hoy el lanzamiento de la canción El Mar Nos Une que une nuevamente las voces de dos de los más destacados artistas cubanos de todos los tiempos: Willy Chirino y Leoni Torres. El nuevo sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 20 de mayo.

"Esta colaboración vuelve a unir a dos talentos que representan a distintas generaciones de cubanos, conectados por una misma excelencia musical y un profundo amor por sus raíces", expresa un comunicado de prensa.

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Lo que hace este lanzamiento aún más significativo es que ocurre en el marco del aniversario del nacimiento de la República de Cuba en 1902.

“Esta canción nos pareció que lleva el mensaje idóneo para este momento de renovada esperanza que está viviendo el pueblo cubano. Después de seis décadas de represión y dictadura, los aires de libertad se sienten a nuestro alrededor, y tanto Leoni como yo sentimos la necesidad de unir a todos los cubanos alrededor del mundo a través de esta canción, una mezcla de reflexión y plegaria”, expresó Willy Chirino.

Colaboración

Chirino, ícono mundial de la música con más de 50 años de carrera y ganador de los premios Grammy, Latin Grammy y Billboard, y Torres, cantante, compositor y productor cubano, nominado consecutivamente a dos premios Latin Grammy, reconocido como una de las voces más sobresalientes de la música cubana contemporánea, se conocieron hace cinco años a partir de una admiración mutua. Juntos lanzaron el exitoso tema Para Mi Viejo y desde entonces se han presentado en múltiples ocasiones en concierto, siempre con el deseo de volver a grabar juntos.

El Mar Nos Une, escrita por el cantautor cubano Carlos Gómez —quien junto a su esposa integró durante muchos años el dúo musical Carlos y Marta—, es una emotiva canción de reflexión y esperanza dedicada al pueblo cubano, tanto dentro como fuera de la isla, que transmite un poderoso mensaje que evoca el sufrimiento vivido por el pueblo cubano en su incansable búsqueda de libertad.

“Unir mi voz nuevamente a la de Willy es, para mí, un sueño y un honor. Hacerlo en un tema dedicado a Cuba y a ese nuevo amanecer que todos anhelamos, lo hace aún más especial y profundamente emotivo. Dios quiera que ese día que Willy nos anunció hace tantos años esté verdaderamente cerca, y que los cubanos del mundo entero podamos vivirlo en unión y hermandad”, expresó Torres.

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