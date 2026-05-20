miércoles 20  de  mayo 2026
JUSTICIA

Alex Saab vinculado al blanqueo de Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra; también se alude a Delcy Rodríguez

Fondos del plan de alimentos CLAP dirigido por el testaferro de Maduro habrían servido al lavado para el rescate de la aerolínea, según medios españoles

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

EFE
EEUU pone la lupa en el rescate de la española Plus Ultra.

EEUU pone la lupa en el rescate de la española Plus Ultra.

CORTESÍA//plusultra.com
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Alex Saab, empresario y testaferro de Nicolás Maduro procesado por la justicia de EEUU desde este lunes, también estaría vinculado al blanqueo de dinero del régimen de Venezuela en el rescate de la aerolínea de España Plus Ultra, caso por el cual fue imputado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, según medios españoles.

El lavado para la supuesta salvación de quiebra de la compañía aérea por 53 millones de euros es el centro de una investigación judicial en manos de la Audiencia Nacional que, este martes, estableció que Rodríguez Zapatero participó como cabecilla del tráfico de influencias en las operaciones y habría cobrado en 1.5 millones de euros en comisiones.

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Según la decisión del juez español José Luis Calama, también se investiga a dos hermanos venezolanos que hacen mención a la "Dama y Ministro de Petróleo" de Venezuela en sus negocios, en alusión a la entonces vicepresidenta y actual jefa encargada Delcy Rodríguez.

El caso que cobra nueva notoriedad coincide con la entrega sorpresiva de Saab por las autoridades de Caracas a la justicia de EEUU que lo requirió por cargos relacionados con el blanqueo de dinero en la compra de alimentos, específicamente con el programa CLAP impulsado por Maduro durante su mandato.

Alex Saab y Rodríguez Zapatero a la justicia

El vínculo de Saab y Rodríguez Zapatero aparece luego de que la justicia de EEUU tendría detalles de una oscura transferencia relacionada con Plus Ultra, según el reporte de un medio local, lo cual agrava la situación judicial de ambos personales claves en el financiamiento del régimen venezolano.

“La imputación de Zapatero apunta a lavado de fondos procedentes del saqueo de PDVSA, la petrolera del régimen chavista, y de un programa de alimentos del chavismo, CLAP”, dijo el periodista español David Alandete en su cuenta de X.

“Son los mismos hechos por los que en Miami se procesa desde ayer a Alex Saab, quien ahora puede cooperar con la justicia de EEUU y aportar información de Zapatero y otros”, subrayó.

Rodríguez Zapatero fue imputado por organización delictiva y falsificación documental por blanqueo de capitales en Plus Ultra, además del delito tráfico de influencias, en uno de los escándalos más gruesos en España que apenas comienza a salpicar a otras personas, tras la decisión del juez José Luis Calama de hacer público el sumario judicial.

Investigan a más personas de Venezuela

Este miércoles se informó que el juez Calama investiga a dos hermanos venezolanos que servían a Rodríguez Zapatero como "vehículo de pago" en negocios que tenía entre China y Venezuela.

Se trata de Domingo Amaro Chacón y Guillermo Amaro Chacón, administradores de la empresa Inteligencia Prospectiva, que tuvo otras denominaciones mercantiles como Beren Europe y Alaska Ilimitada y sería una fachada para las operaciones, según indicó su extensa decisión de este martes.

Informaciones indican que la operativa financiera de la empresa "resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero, según el juez con base en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

Los fondos, más de 2.6 millones de euros movilizados entre 2020 y 2025, que fueron llevados a cuentas de "sociedades vinculadas a la red criminal de Zapatero y operada por Juan Martínez Martínez", según la decisión en la cual también se mencionó que en el teléfono de este último se hallaron mensajes comprometerían a la actual jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

"Los chinos listos para comprar barcos" y "listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo", hacen alusión a Rodríguez entonces vicepresidenta del régimen de Maduro a la que atribuyen la asignación directa de los buques petroleros, informó otro medio español.

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FUENTE: Con información de David Alandete/abc.es red X, DLA; eldiario.es

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