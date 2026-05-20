miércoles 20  de  mayo 2026
CINE

Andy García afirma en Cannes que pueblo cubano sueña con un cambio

El protagonista de El padrino III afirmó que se despierta cada mañana soñando con Cuba "libre de represión", tras 67 años de régimen comunista

Andy García.

Andy García.

AFP

CANNES.- El actor de Hollywood Andy García, nacido en La Habana, estimó en Cannes que la gran mayoría de los cubanos apoyaría una intervención para derrocar al gobierno, al presentar su nueva película como director.

El protagonista de El padrino III y Ocean's Eleven afirmó que se despierta cada mañana soñando con Cuba "libre de represión", tras 67 años de régimen comunista.

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"Nadie quiere la guerra, pero la represión absoluta y el sufrimiento de la gente no son la alternativa, no es algo que se deba aceptar", declaró durante una entrevista el martes para promocionar su cinta "Diamante".

"Si le preguntaras al pueblo cubano, no al gobierno cubano… si querrían que nosotros (Estados Unidos), Francia o cualquiera interviniera para salvarlos, obtendrías un 90% unánime diciendo: 'Por favor, vengan e invadan nuestro país y desháganse de esta gente'", aseguró.

Migrante

García, de 70 años, abandonó Cuba cuando era niño y explicó que su película Diamante es como una especie de "carta de amor" a su ciudad adoptiva, Los Ángeles, donde vivió la mayor parte de su vida.

Su última película como director, es un proyecto desarrollado durante 20 años, basado en una idea que comenzó como una tarea escolar de su hija.

La historia evolucionó hasta convertirse en una película sobre Joe Diamond, un detective privado, amante de los sombreros fedora y la bebida, atrapado en el pasado mientras intenta resolver un caso relacionado con la muerte de un multimillonario en Los Ángeles.

Las críticas fueron mayoritariamente positivas. Deadline lo calificó de "cine negro contemporáneo maravillosamente atmosférico, nostálgico y entretenido", mientras que The Wrap opinó que "por momentos delata sus orígenes amateurs con una trama torpe".

FUENTE: AFP

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