jueves 14  de  agosto 2025
ECUADOR

Daniel Noboa eleva al Constitucional preguntas clave para referéndum consultivo

El mandatario ecuatoriano formalizó las preguntas para la consulta en medio de un clima político tenso con el Constitucional

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, posa durante una entrevista con AFP en París, el 8 de mayo de 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, posa durante una entrevista con AFP en París, el 8 de mayo de 2025

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, remitió al Tribunal Constitucional un paquete de preguntas para el referéndum previsto a finales de este año, un día después de encabezar una marcha en Quito contra lo que calificó como “intromisión” de la corte en las decisiones políticas del Ejecutivo.

Noboa solicitó al máximo órgano de control constitucional que emita un dictamen de procedimiento sobre la reforma de la Constitución en cuatro puntos: la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y el control político a los jueces del propio tribunal.

Dos propuestas de la consulta inicial —suprimir la prohibición de instalar bases militares extranjeras y eliminar la financiación estatal a partidos políticos— ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y se encuentran bajo revisión del Constitucional.

ECUADOR-MARCHA-NOBOA
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (centro, derecha), y el ministro del Interior, John Reimberg (centro, izquierda), marchan contra la decisión de la Corte Constitucional de censurar varios artículos de leyes recientes en Quito, el 12 de agosto de 2025.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (centro, derecha), y el ministro del Interior, John Reimberg (centro, izquierda), marchan contra la decisión de la Corte Constitucional de censurar varios artículos de leyes recientes en Quito, el 12 de agosto de 2025.

Tensiones

De acuerdo con el diario Primicias, el paquete remitido deja fuera, por ahora, la autorización para el funcionamiento de casinos y casas de juego. La entrega de las preguntas se produce en un clima de tensión entre el Ejecutivo y la corte, después de que el Tribunal suspendiera varios artículos de tres leyes.

La disputa escaló tras la multitudinaria marcha convocada por Noboa hacia la sede del organismo, en la que participaron miles de sus simpatizantes.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
