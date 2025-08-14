Daniel Noboa eleva al Constitucional preguntas clave para referéndum consultivo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, posa durante una entrevista con AFP en París, el 8 de mayo de 2025

QUITO - El presidente de Ecuador , Daniel Noboa , remitió al Tribunal Constitucional un paquete de preguntas para el referéndum previsto a finales de este año, un día después de encabezar una marcha en Quito contra lo que calificó como “intromisión” de la corte en las decisiones políticas del Ejecutivo.

Noboa solicitó al máximo órgano de control constitucional que emita un dictamen de procedimiento sobre la reforma de la Constitución en cuatro puntos: la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y el control político a los jueces del propio tribunal.

Dos propuestas de la consulta inicial —suprimir la prohibición de instalar bases militares extranjeras y eliminar la financiación estatal a partidos políticos— ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y se encuentran bajo revisión del Constitucional.

ECUADOR-MARCHA-NOBOA El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (centro, derecha), y el ministro del Interior, John Reimberg (centro, izquierda), marchan contra la decisión de la Corte Constitucional de censurar varios artículos de leyes recientes en Quito, el 12 de agosto de 2025. Foto: Galo Paguay / AFP

Tensiones

De acuerdo con el diario Primicias, el paquete remitido deja fuera, por ahora, la autorización para el funcionamiento de casinos y casas de juego. La entrega de las preguntas se produce en un clima de tensión entre el Ejecutivo y la corte, después de que el Tribunal suspendiera varios artículos de tres leyes.

La disputa escaló tras la multitudinaria marcha convocada por Noboa hacia la sede del organismo, en la que participaron miles de sus simpatizantes.

