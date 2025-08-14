jueves 14  de  agosto 2025
DECLARACIONES

Rubio recalca que el gobierno de Maduro es "una organización criminal"

El ilegítimo desgobierno venezolano de Nicolás Maduro es "una organización criminal", reiteró el secretario de Estado Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio

JIM WATSON /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró este jueves que el ilegítimo desgobierno venezolano de Nicolás Maduro es "una organización criminal".

Durante la firma de un acuerdo con Paraguay un periodista le preguntó además por informaciones de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los cárteles de la droga.

Rubio no lo negó. "La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos", contestó.

"Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades", añadió.

La semana pasada medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones "terroristas" globales.

"Esos grupos serán confrontados", afirmó Rubio. Según él, algunos "utilizan el espacio aéreo" para "transportar veneno a Estados Unidos".

"Es un tema muy serio, tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no", apuntó.

Alta recompensa por la captura del dictador Maduro

Días después de que Washington subiera a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Maduro, Rubio dijo que el gobierno venezolano no es "legítimo".

"Son una organización criminal que ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana", estimó el secretario de Estado.

La víspera, la secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi también fustigó a Maduro.

"Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas", declaró en una entrevista con Fox Noticias.

"También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos", añadió.

En un comunicado publicado este jueves el gobierno de Guatemala afirma que "no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales".

FUENTE: Con información de AFP.

