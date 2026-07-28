Daniel Ortega busca ampliar mandato presidencial a 7 años y excluir a la oposición de los comicios

MANAGUA — La reforma constitucional que busca dejar a la oposición fuera de las elecciones en Nicaragua propone además ampliar el periodo presidencial de seis a siete años, informó este martes la Asamblea Legislativa al recibir el proyecto del dictador sandinista Daniel Ortega.

La Asamblea —controlada por el oficialismo— tiene previsto aprobar a inicios de septiembre las leyes solicitadas por Ortega para que en los comicios no participen "vendepatrias" ni "golpistas" al servicio de Estados Unidos, términos con los que suele referirse a sus adversarios.

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"Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables", dijo el presidente del Congreso, Gustavo Porras, un aliado incondicional de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, al leer la parte introductoria de la propuesta.

El texto no ha sido difundido aún en su totalidad.

Justificación de la dictadura

La ampliación del mandato "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias", añadió Porras.

La llamada copresidenta Rosario Murillo explicó el lunes que el plan de reforma fue compartido con el cuerpo diplomático y antes de su aprobación también habrá "consultas" con varios sectores de la sociedad nicaragüense.

En 2025, una reforma a la Constitución amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al puesto de copresidenta.

Además, aplazó para noviembre de 2027 los comicios que debían realizarse a finales de este año.

Esa reforma constitucional a la medida de los gobernantes sandinistas les otorga un poder total a su régimen, transformando la estructura del Estado y ampliando el mandato presidencial.

Rechazo a la reforma constitucional

Varios países y organizaciones internacionales rechazan la intención de Ortega —un exguerrillero izquierdista en el poder desde hace casi 20 años en esta etapa de su segunda dictadura— de excluir de las elecciones a los partidos opositores.

Estados Unidos advirtió que no se quedará de "brazos cruzados" frente a la "dictadura", mientras la Unión Europea (UE) exhortó al régimen sandinista a convocar elecciones "de conformidad con las normas internacionales".

El presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua cuando asuma el 7 de agosto.

Por su lado, la presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, respondió que "cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza", cuando fue interrogada sobre el proyecto de reforma en Nicaragua.

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU, a causa de la represión estatal.

La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos.

Ortega se mantiene en el poder con el apoyo del Ejército, señalado de haber participado de la represión durante las protestas de abril de 2018.

FUENTE: Con información de AFP