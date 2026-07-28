martes 28  de  julio 2026
ATENCIÓN PESCADORES AFICIONADOS

Florida inicia la esperada minitemporada de pesca de langosta: reglas y licencias

La minitemporada de langosta comienza este miércoles en Florida. Conozca los límites, zonas prohibidas y cómo obtener la licencia por internet

Comienza en Florida la minitemporada de captura de langosta.&nbsp;

Comienza en Florida la minitemporada de captura de langosta. 

CESAR MENENDEZ IA/DLA
El caparazón de las langostas capturadas en Florida debe medir 3 pulgadas.&nbsp;

El caparazón de las langostas capturadas en Florida debe medir 3 pulgadas. 

FWC
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Florida inicia este miércoles 29 de julio la esperada minitemporada de pesca recreativa de langosta espinosa, una jornada de solo dos días que moviliza cada año a miles de pescadores y buzos hacia las aguas del estado, especialmente en Miami-Dade, los Cayos y el condado Monroe.

La Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, conocida como FWC, informó que la temporada deportiva estará abierta el miércoles 29 y el jueves 30 de julio de 2026, tanto para residentes como para visitantes.

Lee además
Arranca minitemporada de la langosta en Florida. 
PESCA EN FLORIDA

El domingo comienza minitemporada de langosta en Florida
Imagen referencia. Plaga de langosta. 
BROTES

Emiten alerta por plaga de langostas en México y Centroamérica

La llamada minitemporada se celebra anualmente el último miércoles y jueves consecutivos de julio, antes de que comience la temporada regular comercial y recreativa.

¿Cuándo comienza la temporada regular de langosta en Florida?

La temporada regular de pesca de langosta espinosa comenzará el 6 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

La FWC confirmó que la captura permanece cerrada entre el 1 de abril y el inicio de la minitemporada, con el propósito de proteger la especie y ordenar la actividad pesquera en aguas estatales y federales.

Captura autorizada en minitemporada

Durante los dos días de pesca deportiva, cada persona puede capturar seis langostas por día en el condado Monroe y el Parque Nacional Biscayne. En el resto de las aguas de Florida se permite la captura de doce ejemplares por día.

Las autoridades aclaran que el agua, el límite de posesión es igual al límite diario correspondiente a cada zona. Fuera del agua, el miércoles 29 de julio solo se podrá poseer el equivalente al límite de un día. El jueves 30 de julio se permitirá hasta el doble del límite diario, siempre que las capturas se hayan realizado legalmente durante ambos días.

Los límites corresponden únicamente a personas que estén pescando activamente y que tengan las licencias requeridas o estén legalmente exentas. No se puede utilizar la cuota de niños, pasajeros u otras personas que no participen en la captura.

Medida legal de la langosta

La captura de langosta es un evento regulado. Los ejemplares autorizados a pescar deben medir más de tres pulgadas, aproximadamente desde el caparazón hasta el inicio de la cola.

La medición debe realizarse mientras la langosta todavía se encuentra en el agua. El pescador está obligado a llevar consigo un dispositivo de medición durante toda la actividad.

La longitud se mide desde el borde delantero del caparazón, entre los cuernos situados sobre la cabeza, hasta el borde posterior, siguiendo una línea por el centro del caparazón.

Las langostas que no superen las tres pulgadas deben ser liberadas inmediatamente.

El caparazón de las langostas capturadas en Florida debe medir 3 pulgadas.

El caparazón de las langostas capturadas en Florida debe medir 3 pulgadas.

¿Dónde está prohibido pescar langosta en Florida?

Existen areas de Florida en las cuales no se puede pescar langostas en determinadas fechas del año. Durante la minitemporada está prohibida la captura de langosta en el Parque Estatal John Pennekamp Coral Reef, en los Cayos de Florida.

La prohibición se mantiene durante todo el año en:

  • El Parque Nacional Everglades.
  • El Parque Nacional Dry Tortugas.
  • Las zonas de exclusión de pesca del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida.
  • El Santuario de Langosta de Biscayne Bay y Card Sound.
  • Las cinco áreas de protección de arrecifes de coral del Parque Nacional Biscayne.

También está prohibido el buceo nocturno en el condado Monroe durante los dos días de la temporada deportiva. Para esta regulación, bucear incluye nadar sobre la superficie o debajo de ella.

Reglas para proteger las langostas durante la captura

Las langostas deben llegar a tierra enteras. Separar la cola del cuerpo mientras se permanece en aguas estatales está prohibido.

Tampoco pueden capturarse o conservarse langostas que lleven huevos. Los pescadores deben liberar inmediatamente cualquier ejemplar con huevos adheridos debajo de la cola.

La FWC prohíbe utilizar instrumentos que puedan perforar, penetrar, aplastar o dañar el caparazón o la carne del animal. Tampoco se permite la captura recreativa mediante trampas ni la recolección en hábitats artificiales que no cuenten con autorización.

Estas restricciones forman parte de las normas estatales vigentes para la pesca recreativa de langosta espinosa.

Licencias necesarias para pescar langosta en Florida

Salvo que la persona se encuentre dentro de una excepción legal, para poder capturar langostas de manera legal se requieren dos documentos:

  • Una licencia de pesca recreativa en agua salada de Florida.
  • Un permiso para la captura de langosta.

Según la ley, la licencia de agua salada es necesaria para capturar o intentar capturar peces, cangrejos, langostas y otros organismos marinos. El permiso de langosta debe obtenerse adicionalmente a la licencia de pesca.

Estos permisos pueden adquirirse fácilmente por internet mediante el portal oficial GoOutdoorsFlorida.com, proveedor autorizado por el estado o en https://myfwc.com/license/recreational/saltwater-fishing/.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Florida: Arranca esperada minitemporada de langosta con estrictas reglas y gran afluencia

Gasolina a punto de alcazar los cuatro dólares en Florida ante la crisis en el estrecho de Ormuz

TPS para haitianos vence este lunes y deja a miles en incertidumbre en el sur de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

Un viajero observa las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en Japón, en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda, tras un sismo preliminar de magnitud 7,1 que interrumpió los vuelos regionales y de conexión en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. 
Tragedia

Terremoto en Japón: Número "considerable" de muertos en centro comercial caído

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

El exgobernador mexicano Ernesto Ruffo Appel.
RECHAZO

Grupo IDEA alerta sobre deterioro institucional en México

El presidente socialista de España Pedro Sánchez.
POLÍTICA

Pedro Sánchez activa el adelanto de elecciones, según la publicación española ABC

Te puede interesar

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca en 2025 
WASHINGTON

Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un viajero observa las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en Japón, en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda, tras un sismo preliminar de magnitud 7,1 que interrumpió los vuelos regionales y de conexión en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. 
Tragedia

Terremoto en Japón: Número "considerable" de muertos en centro comercial caído

El programa de ayudar para el alquiler de viviendas de Hialeah vence. 
SECCIÓN 8

Hoy vence plazo para solicitar vales de ayuda para el alquiler de vivienda en Hialeah

Comienza en Florida la minitemporada de captura de langosta. 
ATENCIÓN PESCADORES AFICIONADOS

Florida inicia la esperada minitemporada de pesca de langosta: reglas y licencias

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Advierten que nuevo trámite de asilo político lleva más casos directamente a corte