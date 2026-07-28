Florida inicia la esperada minitemporada de pesca de langosta: reglas y licencias

El caparazón de las langostas capturadas en Florida debe medir 3 pulgadas.

Comienza en Florida la minitemporada de captura de langosta.

MIAMI.- Florida inicia este miércoles 29 de julio la esperada minitemporada de pesca recreativa de langosta espinosa, una jornada de solo dos días que moviliza cada año a miles de pescadores y buzos hacia las aguas del estado, especialmente en Miami-Dade, los Cayos y el condado Monroe.

La Comisión para la Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, conocida como FWC, informó que la temporada deportiva estará abierta el miércoles 29 y el jueves 30 de julio de 2026, tanto para residentes como para visitantes.

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PESCA EN FLORIDA El domingo comienza minitemporada de langosta en Florida

La llamada minitemporada se celebra anualmente el último miércoles y jueves consecutivos de julio, antes de que comience la temporada regular comercial y recreativa.

¿Cuándo comienza la temporada regular de langosta en Florida?

La temporada regular de pesca de langosta espinosa comenzará el 6 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

La FWC confirmó que la captura permanece cerrada entre el 1 de abril y el inicio de la minitemporada, con el propósito de proteger la especie y ordenar la actividad pesquera en aguas estatales y federales.

Captura autorizada en minitemporada

Durante los dos días de pesca deportiva, cada persona puede capturar seis langostas por día en el condado Monroe y el Parque Nacional Biscayne. En el resto de las aguas de Florida se permite la captura de doce ejemplares por día.

Las autoridades aclaran que el agua, el límite de posesión es igual al límite diario correspondiente a cada zona. Fuera del agua, el miércoles 29 de julio solo se podrá poseer el equivalente al límite de un día. El jueves 30 de julio se permitirá hasta el doble del límite diario, siempre que las capturas se hayan realizado legalmente durante ambos días.

Los límites corresponden únicamente a personas que estén pescando activamente y que tengan las licencias requeridas o estén legalmente exentas. No se puede utilizar la cuota de niños, pasajeros u otras personas que no participen en la captura.

Medida legal de la langosta

La captura de langosta es un evento regulado. Los ejemplares autorizados a pescar deben medir más de tres pulgadas, aproximadamente desde el caparazón hasta el inicio de la cola.

La medición debe realizarse mientras la langosta todavía se encuentra en el agua. El pescador está obligado a llevar consigo un dispositivo de medición durante toda la actividad.

La longitud se mide desde el borde delantero del caparazón, entre los cuernos situados sobre la cabeza, hasta el borde posterior, siguiendo una línea por el centro del caparazón.

Las langostas que no superen las tres pulgadas deben ser liberadas inmediatamente.

El caparazón de las langostas capturadas en Florida debe medir 3 pulgadas. FWC

¿Dónde está prohibido pescar langosta en Florida?

Existen areas de Florida en las cuales no se puede pescar langostas en determinadas fechas del año. Durante la minitemporada está prohibida la captura de langosta en el Parque Estatal John Pennekamp Coral Reef, en los Cayos de Florida.

La prohibición se mantiene durante todo el año en:

El Parque Nacional Everglades.

El Parque Nacional Dry Tortugas.

Las zonas de exclusión de pesca del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida.

El Santuario de Langosta de Biscayne Bay y Card Sound.

Las cinco áreas de protección de arrecifes de coral del Parque Nacional Biscayne.

También está prohibido el buceo nocturno en el condado Monroe durante los dos días de la temporada deportiva. Para esta regulación, bucear incluye nadar sobre la superficie o debajo de ella.

Reglas para proteger las langostas durante la captura

Las langostas deben llegar a tierra enteras. Separar la cola del cuerpo mientras se permanece en aguas estatales está prohibido.

Tampoco pueden capturarse o conservarse langostas que lleven huevos. Los pescadores deben liberar inmediatamente cualquier ejemplar con huevos adheridos debajo de la cola.

La FWC prohíbe utilizar instrumentos que puedan perforar, penetrar, aplastar o dañar el caparazón o la carne del animal. Tampoco se permite la captura recreativa mediante trampas ni la recolección en hábitats artificiales que no cuenten con autorización.

Estas restricciones forman parte de las normas estatales vigentes para la pesca recreativa de langosta espinosa.

Licencias necesarias para pescar langosta en Florida

Salvo que la persona se encuentre dentro de una excepción legal, para poder capturar langostas de manera legal se requieren dos documentos:

Una licencia de pesca recreativa en agua salada de Florida.

Un permiso para la captura de langosta.

Según la ley, la licencia de agua salada es necesaria para capturar o intentar capturar peces, cangrejos, langostas y otros organismos marinos. El permiso de langosta debe obtenerse adicionalmente a la licencia de pesca.

Estos permisos pueden adquirirse fácilmente por internet mediante el portal oficial GoOutdoorsFlorida.com, proveedor autorizado por el estado o en https://myfwc.com/license/recreational/saltwater-fishing/.

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