Hoy vence plazo para solicitar vales de ayuda para el alquiler de vivienda en Hialeah

El programa de ayudar para el alquiler de viviendas de Hialeah vence.

MIAMI.- Hoy martes 28 de julio, a las 4:59 p.m., vence el plazo para solicitar ayuda en Hialeah al Programa de Vales de Elección de Vivienda, conocido como Sección 8, que ofrece asistencia económica a familias elegibles para pagar el alquiler.

La lista de espera de la Autoridad de Vivienda de Hialeah abrió el pasado miércoles 22 de julio por instrucción del alcalde Bryan Calvo. Las personas interesadas deben completar una presolicitud en línea mediante el portal www.hialeahhousing.org antes del cierre establecido.

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La inscripción es gratuita y no se asignarán los vales según el orden en que se reciban las solicitudes. Debido al volumen previsto, los hogares que ingresen a la lista de espera serán seleccionados mediante un sorteo computarizado.

Por esa razón, presentar la solicitud durante las últimas horas del plazo no reduce las posibilidades de ser elegido, siempre que el formulario sea enviado antes de las 4:59 p.m.

¿Quiénes pueden solicitar los vales de vivienda en Hialeah?

El Programa de Vales de Elección de Vivienda está dirigido a familias de bajos ingresos, adultos mayores, personas con discapacidad y otros hogares que cumplan con los requisitos establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, conocido como HUD, y por el plan administrativo de la Autoridad de Vivienda de Hialeah.

Los límites de ingresos dependen del número de integrantes del hogar:

Integrantes del hogar e ingreso máximo anual

1 persona $47,700

2 personas $54,500

3 personas $61,300

4 personas $68,100

5 personas $73,550

6 personas $79,000

7 personas $84,450

8 personas $89,900

Cumplir con el límite de ingresos permite presentar la presolicitud, pero no garantiza la entrega de un vale. La Autoridad de Vivienda verificará posteriormente la información y los demás requisitos de elegibilidad.

Cómo funciona el programa Sección 8

El Programa de Vales de Elección de Vivienda es una iniciativa federal financiada por HUD y administrada localmente por las autoridades públicas de vivienda.

Cuando una familia recibe un vale, puede buscar una vivienda adecuada en el mercado privado, siempre que el propietario acepte participar y la propiedad cumpla con los estándares de calidad, seguridad, precio y habitabilidad establecidos por el programa.

Generalmente, el hogar beneficiario paga una parte del alquiler calculada de acuerdo con sus ingresos. La autoridad de vivienda entrega el resto directamente al propietario.

El monto de la ayuda puede variar según los ingresos familiares, el número de integrantes del hogar, el alquiler de la vivienda y los estándares de pago vigentes.

Requisitos migratorios para solicitar Sección 8

No es obligatorio que todos los integrantes del hogar sean ciudadanos estadounidenses para presentar una presolicitud.

Sin embargo, la familia debe contar con al menos una persona que sea ciudadana de Estados Unidos o que posea un estatus migratorio elegible conforme a las regulaciones de HUD.

En los hogares con estatus migratorio mixto, la asistencia puede calcularse proporcionalmente según el número de integrantes que reúna los requisitos.

Razones por las que una solicitud puede ser rechazada

La Autoridad de Vivienda de Hialeah evaluará los antecedentes del solicitante y su historial de participación en otros programas públicos de vivienda.

Una deuda pendiente con la autoridad de Hialeah o con cualquier otra autoridad pública de vivienda puede impedir que la familia sea considerada elegible.

La solicitud también podría ser rechazada cuando uno de sus integrantes haya sido excluido o expulsado de un programa de Sección 8 durante los últimos cinco años.

Proporcionar información falsa, ocultar datos relevantes o entregar una presolicitud incompleta también será motivo de descalificación. Los solicitantes deben revisar cuidadosamente los nombres, ingresos, integrantes del hogar y demás información antes de enviar el formulario.

Dónde recibir ayuda para completar la solicitud

El personal de la Autoridad de Vivienda de Hialeah estará disponible en sus oficinas y en las bibliotecas de la ciudad para ayudar a los residentes a completar la presolicitud electrónica.

Las personas que necesiten una adaptación razonable debido a una discapacidad pueden comunicarse con la autoridad para solicitar asistencia durante el proceso.

Esta ayuda puede incluir apoyo para completar el formulario u otras medidas necesarias para garantizar el acceso al programa en igualdad de condiciones.

[email protected]

FUENTE: HIALEAH