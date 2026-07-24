Daniel Ortega convoca a diplomáticos para explicar la "reforma electoral" ante ola de críticas

-El dictador Daniel Ortega y su esposa y copresidente, Rosario Murillo, jefes del régimen de Nicaragua

MANAGUA -- El régimen de Daniel Ortega anunció este viernes que presentará su propuesta de reforma electoral a los embajadores acreditados en Nicaragua, así como a empresarios e inversionistas, luego de la ola de críticas internacionales provocada por las declaraciones del mandatario, quien afirmó que en el país "no volverá a haber elecciones".

La cogobernante Rosario Murillo, esposa de Ortega, informó a través de medios oficialistas que la próxima semana sostendrán encuentros con el cuerpo diplomático y representantes del sector empresarial para exponer el contenido de la iniciativa.

NICARAGUA Alertan que el régimen Ortega-Murillo cerró totalmente los espacios electorales a los nicaragüenses

"Como corresponde, escuchamos, les escuchamos", dijo Murillo al referirse a las reuniones con los embajadores, sin ofrecer detalles sobre el alcance de la reforma.

Lea también: Perú vuelve al sistema bicameral tras más de 30 años

Rechazo internacional

El anuncio del régimen ocurre después de que diversos gobiernos y organismos internacionales expresaran preocupación por las declaraciones de Ortega, consideradas por amplios sectores como un nuevo paso en el desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua.

Entre quienes manifestaron su rechazo o preocupación figuran Estados Unidos, Costa Rica, Panamá —que retiró a su embajador—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil y Perú, además del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

La reforma avanza en la Asamblea controlada por el oficialismo

Murillo indicó que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, continúa elaborando la propuesta de reforma electoral que posteriormente será presentada a distintos sectores.

El presidente del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras, aseguró esta semana que Nicaragua sí celebrará elecciones, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según afirmó, las protegerá de la "injerencia extranjera" y de los llamados "traidores a la patria".

Lea también: Periodistas exiliados denuncian en Bogotá las dificultades de informar lejos de sus países

Ortega afirmó que no volverá a haber elecciones

Las declaraciones que desencadenaron la reacción internacional fueron pronunciadas por Ortega durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado el pasado domingo.

En ese evento, el dictador sandinista, de 80 años, sostuvo que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y ha sido señalado por organismos internacionales y gobiernos democráticos por consolidar un sistema autoritario mediante la persecución de opositores, la ilegalización de partidos políticos, el encarcelamiento y destierro de dirigentes disidentes, así como por los cuestionamientos a la transparencia de los procesos electorales celebrados en los últimos años.

FUENTE: Con información de EFE