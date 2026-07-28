martes 28  de  julio 2026
WASHINGTON

Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca

La reunión se centra en las distintas carpetas de Medio Oriente, en especial la iraní, en la que Washington afirma querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia tras dos semanas de bombardeos sin precedentes desde la tregua de abril

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca en 2025&nbsp;

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca en 2025 

OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó este martes a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en su primer encuentro desde el estallido de la guerra en Medio Oriente que ha generado tensiones entre ambos aliados.

La campaña contra Irán evidenció discrepancias entre ambos dirigentes, que tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán, cuando Trump criticó a Netanyahu.

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El mandatario israelí restó importancia a esos intercambios calificándolos de "desacuerdos tácticos", y afirmó que ambos coincidían en los objetivos de la guerra.

Antes de su encuentro en la Casa Blanca, el octavo desde el regreso de Trump al poder el año pasado, ambos intentaron rebajar el tono.

La reunión se centra en las distintas carpetas de Medio Oriente, en especial la iraní, en la que Washington afirma querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia tras dos semanas de bombardeos sin precedentes desde la tregua de abril.

Israel, que lanzó conjuntamente con Estados Unidos la ofensiva contra Irán el 28 de febrero, no participó en esta última oleada de bombardeos

Los temas (...) y, ante todo, Irán, naturalmente. Nuestro objetivo es garantizar nuestra seguridad, pero también ampliar el círculo de la paz a nuestro alrededor", dijo Netanyahu antes de emprender el viaje a Washington.

"No hay ruptura"

Otras carpetas en la mesa serán la reconstrucción de la Franja de Gaza o la aplicación del acuerdo entre Israel y Líbano auspiciado por Estados Unidos para terminar la guerra en ese frente.

Según Yonatan Freeman, experto en relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la cita tiene como objetivo ante todo disipar las especulaciones sobre un enfriamiento de las relaciones.

"La principal cuestión es mostrar al mundo entero, a Irán, pero también al Líbano y a otros países en particular, que no hay ruptura ni desacuerdo mayor entre Estados Unidos e Israel", declaró a la AFP.

En su opinión, existen "más puntos de acuerdo que de desacuerdo" entre ambos. Las eventuales divergencias se refieren más bien a los medios (calendario, intensidad de las operaciones militares u objetivos inmediatos) que a las finalidades, afirmó.

La visita de Netanyahu se produce también en la antesala de las elecciones legislativas del 27 de octubre, en las que el conservador busca un nuevo mandato al frente del país.

FUENTE: Con información de AFP.

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