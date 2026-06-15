"De la Espriella apuesta por transformar el Caribe colombiano": jefe de debate

Mauricio Gómez Amín, jefe debate de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

MIAMI. - El jefe de debate de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, el exsenador Mauricio Gómez Amín, aseguró que la región Caribe colombiana vivirá un cambio histórico con obras de infraestructura, energía asequible y el cierre de la brecha social si su candidato gana la segunda vuelta presidencial de Colombia, prevista para el 21 de junio.

El dirigente formuló la promesa en una entrevista vía streaming con DIARIO LAS AMÉRICAS , a ocho días de los comicios, tras sostener que la Costa Norte colombiana quedó relegada frente a otras regiones del país durante el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que en esa zona obtuvo una alta votación.

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De precandidato a jefe de debate

Gómez Amín explicó que su respaldo al aspirante del movimiento Defensores de la Patria surgió durante la precampaña, cuando él mismo aspiraba a la presidencia por el Partido Liberal colombiano.

Relató que la adhesión se gestó en el Congreso de Petróleo de Cartagena, después de que el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas vetara a De la Espriella en un foro.

“Yo me levanté y, espontáneamente, sin conocer a Abelardo, sin haber hablado nunca con él, dije que había que llamar a la unidad y que la unidad tenía que ser con Abelardo de la Espriella”, recordó.

A los pocos días, según su relato, el candidato lo invitó a un café. “Desmonté mi campaña, renuncié a mi partido, renuncié a mi curul y asumí la defensa de la patria al lado de él”, afirmó.

“Un antes y un después” para la Costa

El eje de la conversación giró en torno al impacto que, a juicio del exsenador, tendría la región Caribe con un triunfo de su candidato.

“Será un antes y un después cuando el Tigre (apodo de De la Espriella) asuma la presidencia el 7 de agosto. Esta región la vamos a llevar al tercer nivel”, sostuvo.

El dirigente enumeró las promesas centrales para la Costa. “Prepárense para las dobles calzadas, prepárense para el súper puerto, prepárense para que la región Caribe sea una región competitiva”, dijo.

Gómez Amín puso el acento en el costo de los servicios públicos, uno de los reclamos más sentidos del litoral.

“Aquí la gente tiene que escoger entre comer y pagar la luz”, afirmó, antes de asegurar que un eventual gobierno de De la Espriella resolvería de fondo esa problemática y trabajaría para “cerrar la brecha social de la región Caribe con respecto a otras regiones”.

Un gobierno “desde las regiones”

El jefe de debate describió el modelo de gestión que, según dijo, aplicaría el candidato si llega al Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano.

El mandatario visitaría cada departamento de manera semanal, acompañado de ministros y generales, para fijar metas de obras y de seguridad con plazos definidos.

“Ministro que no cumpla, se va, y general que no cumpla, se va. Esto va a ser un gobierno ejecutivo”, advirtió.

El exsenador subrayó las raíces costeñas del candidato, nacido en Bogotá pero criado en el Caribe, un dato que sus rivales han usado para cuestionar su identidad regional.

“Abelardo es costeño. Su amor por la región Caribe es infinito”, expresó. También destacó el perfil de su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, a quien describió como el complemento académico de un candidato de estilo directo.

Pulso por el Caribe en las urnas

El planteamiento del jefe de debate ocurre en un escenario en el que el Caribe se perfila como territorio decisivo.

En la primera vuelta del 31 de mayo, De la Espriella encabezó el conteo nacional con el 43,74 por ciento de los votos frente al 40,90 por ciento de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico respaldado por el presidente Petro.

No obstante, en la región Caribe el aspirante oficialista se impuso en los ocho departamentos, incluido el Atlántico, donde obtuvo el 52,12 por ciento frente al 41,07 por ciento de De la Espriella.

De cara al balotaje, encuestas recientes de Guarumo y Ecoanalítica y de AtlasIntel ubican al abogado por encima de su rival con ventajas cercanas a los ocho puntos a nivel nacional, y una de ellas proyecta un giro a su favor en la Costa.

Gómez Amín pronosticó que ese vuelco también se reflejará en su ciudad. “En la segunda vuelta vamos a estar cinco o seis puntos arriba de Iván Cepeda en Barranquilla”, dijo el dirigente, quien atribuyó el cambio de tendencia a lo que calificó como incumplimientos del gobierno con la región.

Entre ellos citó la pérdida de los Juegos Panamericanos previstos para la Costa. “Petro nos los quitó solamente porque no le cae bien el alcalde de Barranquilla”, aseguró.

Mencionó además la promesa incumplida de rebajar la tarifa de energía y un proyecto de impuesto de valorización en la vía Barranquilla–Cartagena.

Llamado a votar

Al cierre de la entrevista, el exsenador resumió su compromiso personal con un eventual gobierno. “Mi compromiso es todo. Yo amo a Colombia, le debo todo a mi país”, expresó, y convocó a la participación masiva en la jornada.

“Salgan a votar masivamente el 21 de junio para que juntos construyamos la tan anhelada patria que todos queremos”, concluyó.

El político recordó que las votaciones de los colombianos en el exterior se abren a partir de este lunes, una fecha clave para la diáspora del sur de la Florida, donde reside una numerosa comunidad de connacionales atenta al desenlace electoral.