viernes 12  de  junio 2026
CAMPAÑA

Una juez permite a De la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia durante la campaña

El Tribunal Supremo permite a De la Espriella el uso de la bandera e imágenes de las Fuerzas Armadas en su propaganda electoral

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, pese a que dijo que no acataba la medida, vistió versiones alternativas que evocaban la prenda oficial (AFP)&nbsp;

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, pese a que dijo que no acataba la medida, vistió versiones alternativas que evocaban la prenda oficial (AFP) 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Una juez de Bogotá revocó el fallo que hace una semana ordenó al candidato presidencial derechista Abelardo de la Espriella no utilizar la camiseta del equipo de fútbol de Colombia durante la campaña, después de que una persona denunciara que se estaban vulnerando los derechos políticos del ciudadano al asociar un símbolo ampliamente reconocido con una candidatura en particular.

Sin embargo, la magistrada María Isabel Ferrer Rodríguez revocó esta medida provisional, con la que se instaba a De la Espriella y a su equipo de campaña a no portar dicha prenda mientras se estudiaba a fondo la tutela presentada.

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Rodríguez alegó “falta de claridad” en la tutela que presentó el ciudadano Wilmar Bocanegra, puesto que el escrito no precisaba cómo el uso de la camiseta vulneraba derechos, ni tampoco argumentaba por qué no debería utilizarse en contextos políticos. Aún con todo, el caso sigue en estudio.

“Tampoco se menciona cuáles son las normas que establecen que la camiseta puede tener esa connotación política si está o no prohibido su uso por parte de un grupo de ciudadanos”, expone la juez, que además sostiene que la prohibición vulneraría derechos, como el libre desarrollo de la personalidad y el de igualdad. “Tampoco se menciona cuáles son las normas que establecen que la camiseta puede tener esa connotación política si está o no prohibido su uso por parte de un grupo de ciudadanos”, expone la juez, que además sostiene que la prohibición vulneraría derechos, como el libre desarrollo de la personalidad y el de igualdad.

“Una prohibición como esta llega al absurdo de considerar que cualquier miembro del pacto considere que por el hecho de vestir la camiseta estaría apoyando la campaña presidencial de su opositor”, señaló la magistrada.

El compañero de fórmula presidencial de De la Espriella, José Manuel Restropo, celebró esta decisión judicial y afirmó que “todos” pueden usar esa camiseta cuando quieran. “Hoy tenemos la camiseta puesta por Colombia”, dijo el aspirante a vicepresidente en un vídeo en redes sociales.

“El fervor por Abelardo De la Espriella no se puede prohibir. Hoy más que nunca nos ponemos la camiseta por la patria milagro que logrará recuperar y salvar nuestro país. Ahora sí que arranque el Mundial”, escribió en la publicación que acompañaba al vídeo.

Críticas de la izquierda

El uso de la camiseta durante la campaña ha generado cierta polémica tras las críticas de la izquierda que cuestionan a De la Espriella y a sus seguidores de querer apropiarse de símbolos que son de todos los colombianos.

Cuando se publicó el falló que instaba a De la Espriella y los suyos a abstenerse a utilizar dicha camiseta durante la campaña, el propio candidato de la ultraderecha advirtió de que no cumpliría dicha decisión judicial, si bien se le ha estado viendo ataviado con versiones alternativas que evocan a la camiseta oficial.

Asimismo, el Tribunal Supremo tumbó otra medida cautelar que instaba a De la Espriella a retirar de su propaganda electoral imágenes de la bandera, de las Fuerzas Armadas, así como los eslóganes “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria” y que se presentó bajo los mismos motivos que en los anteriores recursos.

Los colombianos eligen presidente el próximo 21 de junio con De la Espriella como favorito tras ganar en primera vuelta con 43% de los votos, en contra de lo que decían todas las apuestas, ante el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, quien tuvo 40% del apoyo del electorado.

FUENTE: Con información de Europa Press

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