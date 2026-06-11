jueves 11  de  junio 2026
ELECCIONES

Colombia traslada puesto de votación en Miami para segunda vuelta presidencial

La Policía de Coral Gables negó el permiso para que la jornada se realizara en el Consulado de Colombia. Los electores sufragarán entre el 15 y el 21 de junio en la Universidad de Miami

Elecciones de Colombia en Miami.

Elecciones de Colombia en Miami.

Camila Mendoza/DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El Consulado General de Colombia trasladó el puesto de votación para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio al Watsco Center de la Universidad de Miami, luego de que el Departamento de Policía de Coral Gables negara el permiso especial para celebrar los comicios en la sede diplomática por razones de seguridad pública, movilidad, control de aglomeraciones y acceso a servicios de emergencia.

La determinación se comunicó mediante una carta oficial enviada a la sede consular el 10 de junio, y la jornada se mantendrá entre el 15 y el 21 de este mes, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

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Permiso desaprobado

La autoridad municipal sostuvo que las instalaciones del consulado no reunían las condiciones necesarias para albergar un volumen elevado de votantes durante una semana de comicios. En el documento conocido por la prensa, la Ciudad fijó su postura de manera inequívoca.

“La Ciudad de Coral Gables no puede aprobar el permiso especial requerido para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas que se celebrarán en las instalaciones del Consulado General de Colombia en Coral Gables”, señala la comunicación oficial.

Primera vuelta

La negativa se adoptó tras una revisión de las condiciones registradas durante la primera ronda del 31 de mayo y de las proyecciones de asistencia para el periodo electoral. La Policía documentó episodios de congestión en las vías cercanas a la sede.

“Se observaron largas filas y grandes concentraciones de votantes en las calles públicas adyacentes al consulado”, advierte el texto, que también alerta sobre el riesgo de que la coincidencia con otro evento masivo agrave los desafíos de seguridad, tráfico y respuesta a emergencias en una zona urbana de espacio limitado.

Las quejas por demoras y logística insuficiente ya habían marcado la primera vuelta en varios consulados del exterior, entre ellos el de Miami, donde votantes denunciaron filas extensas y mesas lentas que impidieron a algunos sufragar antes del cierre.

Nueva sede y recomendaciones

El Watsco Center está ubicado en el 1245 de Dauer Drive, en Coral Gables, a unos 3,5 kilómetros del consulado, un recorrido que toma entre siete y diez minutos en automóvil.

Las autoridades destacaron que el recinto cuenta con condiciones adecuadas para recibir a un número elevado de electores y recomendaron planificar el traslado con anticipación y, en lo posible, votar entre semana para evitar aglomeraciones.

El consulado precisó que la modificación afecta únicamente al lugar físico de la votación en Miami y no al censo electoral, que se mantiene idéntico al de la primera vuelta.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia reiteró que no es posible cambiar el puesto asignado y pidió a los ciudadanos desconfiar de correos falsos que anuncian supuestos traslados de mesa.

Balotaje del 21 de junio

La segunda vuelta definirá al próximo presidente de Colombia entre Abelardo de la Espriella, abanderado de los sectores de derecha y de mayor votación en la primera ronda, e Iván Cepeda, que representa la continuidad del actual gobierno.

La jornada en el exterior se extiende durante una semana, con el domingo 21 como día central de los comicios que permitirán escoger a un nuevo inquilino del Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano en Bogotá, por un periodo de cuatro años.

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