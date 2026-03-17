martes 17  de  marzo 2026
POLÍTICAS

Instan a empresas petroleras del exterior y a Venezuela "transparencia" en operaciones y condiciones

La ONG Transparencia Venezuela destacó la importancia de implementar políticas anticorrupción, y la cooperación con gobiernos y con la sociedad civil

Bombas de petróleo en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela.

Bombas de petróleo en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela.

Foto de Federico PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En el contexto de los acuerdos energéticos entre EEUU y Venezuela, la ONG Transparencia Venezuela instó a las empresas petroleras extranjeras con presencia en el país suramericano a cumplir con claridad las operaciones, compromisos y obligaciones de pago al Estado.

Y del mismo modo, pidió al régimen de Delcy Rodríguez hacer público las condiciones de inversión, así como el Registro de Inversiones Extranjeras en favor de las políticas anticorrupción y la convivencia pacífica.

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La organización difundió su posición en un mensaje por X en el cual considera “positivo” el interés de capitales y empresas internacionales en invertir en Venezuela "a pesar de las múltiples condiciones adversas", pero aclara que los sectores hidrocarburos y minería necesitan no solo grandes inversiones, tecnología y experiencia.

“Se requieren instituciones sólidas y que las empresas se hagan responsables de sus impactos sobre la gente y recursos naturales con integridad”.

Transparencia en negocio con petroleras

"Instamos a las empresas a implementar en Venezuela los compromisos y obligaciones asumidos en sus países de origen y frente a organismos internacionales, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la EITI (siglas en inglés de Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas)", dijo la ONG en la red social X.

Entre esos compromisos y obligaciones, también señaló la implementación de políticas anticorrupción y la cooperación con gobiernos y con la sociedad civil.

En el país tienen presencia empresas como la estadounidense Chevron, la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom, y recientemente Caracas suscribió un acuerdo con la británica Shell, para todo lo referente a operaciones de petróleo y gas.

Insta al régimen venezolano además a “publicar condiciones de inversión, transparentar contratos y acuerdos y garantizar licitaciones competitivas.

Rendición de cuentas en Venezuela

Afirma que el éxito de las inversiones “debe traducirse en desarrollo sostenible, oportunidades para la población, protección ambiental y respeto a los derechos humanos, todo ello con transparencia, rendición de cuentas y convivencia pacífica".

En febrero pasado, tras la captura de Maduro, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, con una agenda de trabajo que continuó con la visita del secretario de Interior, Doug Burgum, en este mes de marzo, en línea con el control por parte del gobierno de Donald Trump.

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FUENTE: Con información de transparenciavenezuela, EFE

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