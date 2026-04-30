Aumento anunciado por Delcy Rodríguez para los pensionados es menos de un dólar diario

CARACAS. El anuncio efectuado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de elevar el ingreso mínimo mensual de los venezolanos a $240 y $70 las pensiones, provocó indignación e insatisfacción en los trabajadores, jubilados y pensionados.

Rodríguez anunció este jueves, 30 de abril, un aumento del “Ingreso Mínimo Integral”, lo que no explicó si se refería al salario mínimo, que es de Bs 130 mensuales, que a la tasa de cambio BCV hoy representan 0,26 centavos de dólar. Y que no se incrementa desde 2022.

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“Es el aumento más importante de los últimos años. Nunca habíamos tenido un incremento que nos permitiera este nivel de ajuste salarial”, dijo la mandataria desde la concentración de los trabajadores bolivarianos y cierre oficial de la peregrinación contra las sanciones. “Es el aumento más importante de los últimos años. Nunca habíamos tenido un incremento que nos permitiera este nivel de ajuste salarial”, dijo la mandataria desde la concentración de los trabajadores bolivarianos y cierre oficial de la peregrinación contra las sanciones.

El nuevo monto entra en vigencia a partir de este 1 de mayo, Día del Trabajador. El ajuste aplica para el sector público y exhortó al privado a cumplir con esta cuota.

"No es suficiente"

La funcionaria reconoció que “no es suficiente” y que aún falta mucho para cubrir las necesidades de la población.

Las cifras expuestas por Rodríguez originaron un sinfín de dudas entre los trabajadores, incluso en la patronal, porque no hay claridad en cuanto a si la cifra será sueldo y cuánto se pagará en términos de bonificación (un beneficio mensual que no integra el salario).

Al abordar el tema de las pensiones de vejez, que en este momento no llegan a 1 dólar mensual, Rodríguez anunció que en lo adelante el monto será equivalente a 70$.

“Se trata de un incremento del 40%. No es suficiente, nos falta mucho, por eso he pedido un plan especial de atención para los abuelos y abuelas de la patria. Desde ya quedan conformadas las brigadas de atención integral para los adultos mayores”, dijo.

No quedó claro si el sueldo mínimo se mantendrá en 130 bolívares mensuales y si este seguirá siendo el monto de las pensiones.

Además, parece que se pagará un bono de compensación profesional y académico al sector público, equivalente a $70, en el sector productivo del país.

Algunos economistas señalan que el desglose de los $240 es el siguiente: $150 bono de guerra; $40 de cestaticket y $50 salario mínimo. Estas cifras son extraoficiales, por lo que recomiendan para hacer un análisis e impacto de aumento anunciado por Rodríguez esperar la publicación en la Gaceta Oficial.

Aumento no cubre las expectativas

El diputado Henrique Capriles Radonski, jefe de la bancada parlamentaria de la Libertad, afirmó que a los pensionados le subieron $20 dólares mensuales.

De $50 que se pagaban por el concepto de Bono de Guerra ahora será de $70, es decir, que el incremento es de menos de un dólar diario. Entiende que la pensión sigue siendo de Bs 130 mensuales, ya que está anclada al salario mínimo.

Mientras que, a los trabajadores del sector público, el ajuste fue de $50.

“No sabemos si eso es salario o es incremento en bono de guerra o del cestaticket (bono de alimentación). No lo explicó. Pero lo que subieron fueron $50 cuyo incremento es menos de dos dólares diario”.

El parlamentario comentó que no cubre las expectativas de los venezolanos ni les resuelve la situación económica.

“Y sigue la opacidad del gobierno. Sigue la oscuridad del gobierno. Nadie sabe cuántos son los ingresos de la nación”.

El incremento es muy por debajo del costo de la canasta básica familiar, que según cálculos privados, supera los $600 mensuales para una familia de cinco personas.

FUENTE: Con información de Confirmado y Efecto Cocuyo