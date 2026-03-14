sábado 14  de  marzo 2026
VENEZUELA

Foro Penal confirma la liberación de 690 presos políticos en Venezuela

“Hemos verificado 690 presos políticos excarcelados en Venezuela desde el 8 de enero de 2026”, indicó el director del organismo, Alfredo Romero

La ONG Foro Penal contabiliza 351 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela

La ONG Foro Penal contabiliza 351 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela

@Presidencia_VE
El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.

El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.

FORO PENAL PARA DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La ONG Foro Penal informó en las últimas horas que se han contabilizado un total de 690 liberaciones de presos políticos en Venezuela desde el anuncio del régimen sobre excarcelaciones realizado el 8 de enero de 2026.

“Hemos verificado 690 presos políticos excarcelados en Venezuela desde el 8 de enero de 2026”, publicó en redes sociales el director de Foro Penal, Alfredo Romero.

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Por su parte, el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, denunció que durante la última semana se han producido varias decisiones judiciales que niegan la amnistía a personas que, según afirmó, “indiscutiblemente” deberían beneficiarse de esa medida.

“Esos jueces están desconociendo la ley y, además, la orden —que es una orden, no una ‘sugerencia’— que les dio la AN el 19/2/2026”, señaló.

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"Libertad plena"

El régimen venezolano ha anunciado que más de 7.365 las personas que han obtenido la “libertad plena” gracias a la ley de amnistía aprobada el pasado 20 de febrero, la cual abre la puerta a excarcelar a personas que hayan cometido delitos desde 1999, datos que no han podido ser comprobados.

Según el chavismo, hasta ahora se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía. La norma se aplica en función de trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto legal, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004 y distintas protestas antigubernamentales registradas en 2007, 2013, 2017 y 2024.

Según reportes de prensa, organizaciones como Foro Penal han venido documentando excarcelaciones desde el anuncio del 8 de enero, en el marco del debate sobre la aplicación de la ley de amnistía y sus alcances.

FUENTE: Con información de Europa Press

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