Colapso sanitario amenaza Venezuela entre la desesperación, protestas y caos en morgues

Leonardo Suárez junto a su hermana Paola, hacen un ceremonia fúnebre para sus seis parientes muertos en La Guaira (EFE)

CARACAS. Mientras la ventana de la vida se va cerrando, pasado ya 10 días de los dos terremotos que azotaron a Venezuela, familiares protestan en las zonas devastadas, principalmente en el estado La Guaira porque consideran que aún no se pueden paralizar las labores de búsqueda y salvamento.

Miles de personas permanecen bajo los escombros de los edificios que colapsaron y que, de acuerdo con la cuenta del interinado, hoy sábado 4 de julio, se registran 2.954 personas fallecidas y 16.692 heridas.

SALUD MENTAL Después de los terremotos: la otra emergencia que enfrenta Venezuela

Estas cifras, no creíbles, han creado un caos tanto en morgues como hospitales de Venezuela.

Hacia La Guaira, las carrozas fúnebres van en caravana mientras que, en la morgue improvisada en los silos del puerto de La Guaira, la entrega de los cadáveres se hace de manera lenta. Los familiares esperan horas para retirar los cuerpos de sus seres queridos, algunos no pueden ser reconocidos.

La región va quedando vacía. Varios grupos de rescates, cumplidos los protocolos internacionales, han regresado a sus países, incluyendo a los famosos Topos de México. Sin embargo, los socorristas de Estados Unidos seguirán en Venezuela por un tiempo más al igual que los de El Salvador.

El retiro de estas brigadas de salvamento, son una estocada para los familiares de las víctimas que aún don mucha desesperación luchan por encontrar a sus familiares.

Es un ir y venir, de hospitales, refugios y morgues. Buscar en listas de heridos y desaparecidos.

Rescates

Luego del rescate de Hernán Gil, en La Guaira, tras permanecer permanecer ocho días atrapado en toneladas de concreto, no se ha producido otro rescate de algún sobreviviente, hasta ahora.

Entretanto, en el sector Caraballeda, la familia de Fabio, un niño de 9 años atrapado bajo los escombros de su edificio, sentía que su hijo seguía vivo, y su padre, Francisco Bastardo, dijo que no pierde la esperanza de que “va a aparecer”.

Reinicio de clases

El Ministerio de Educación anunció que se retomarán las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos.

La cartera de Educación ordenó también incorporar la gestión de riesgos como un tema de estudio. También se esperaba que las autoridades anunciaran medidas económicas, lo que no pasó.

No se ha informado si se hizo una inspección a los institutos escolares de las zonas “no afectadas”. En Caracas un tercio de las escuelas sufrieron daños.

La emergencia en la salud

No solo la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre la posibilidad de que se desate una emergencia sanitaria en Venezuela, luego de los dos terremotos que golpearon fuertemente al país caribeño.

La directora de Project HOPE en Venezuela, Carolina de Jesús, resumió para CNN lo que sus equipos ven en hospitales y comunidades tras los potentes sismos.

“En las zonas afectadas, el panorama es de una desolación total”, dijo al tiempo que afirmó que la catástrofe ha puesto a prueba un sistema de salud que arrastra una larga crisis por años de deterioro y falta de inversión.

Apuntó que en La Guaira el sistema se quedó al margen en cuestión de horas. “Las redes de salud locales están colapsando ante la avalancha de pacientes. Los pequeños centros de salud están completamente desbordados”.

Además, señaló que en varios centros el personal médico atiende a pacientes en el suelo por falta de camas, mientras siguen llegando heridos y las réplicas no se detienen.

La presión sobre el sistema ha llevado incluso a soluciones improvisadas en la ciudad costera. Un local de comidas rápidas se convirtió en un hospital y clínica veterinaria, donde médicos voluntarios atienden a cientos de pacientes al día con medicinas donadas y se realizan consultas, incluso algunos procedimientos de urgencia, en condiciones precarias.

Saturados, desbordados, evacuados y restringidos

El doblete sísmico causó daños también en algunos centros de salud en las zonas afectadas.

Tras los sismos se cuentan entre los hospitales afectados:

José María Vargas (La Guaira)

Domingo Luciani (La Gran Caracas- Miranda)

Miguel Pérez Carreño (Caracas)

Periférico de Catia (Caracas)

Los Magallanes (Caracas)

Carlos Arvelo (Hospital Militar- Caracas)

M. de Los Ríos (Hospital de Niños- Caracas)

Clínica El Ávila (Privada- Caracas)

Hospital de Niños y El Mar (La Guaira)

Despedida en la playa

Leonardo Suárez es un hombre que perdió a su madre, esposa, dos hijas, un sobrino y a la abuela de su mujer en esta tragedia. Llora copiosamente y solo atina a decir: “Esto es muy difícil”. Carga entre sus manos las cajitas de madera donde reposan las cenizas de sus familiares.

Suárez estaba acompañado por parientes y vecinos para la despedida en la playa de sus difuntos. Todos quedarán en La Guaira, en la playa donde su mamá administraba un kiosco familiar.

FUENTE: Con información de EFE, La Patilla, CNN