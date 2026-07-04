Lanzan nueva plataforma para asistir a víctimas de terremotos en Venezuela

Caraballeda es una de las zonas de La Guaira devastadas casi en su totalidad por los intensos sismos

MIAMI.- En medio de la emergencia que vive Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio, una iniciativa ciudadana busca resolver uno de los problemas más urgentes de cualquier catástrofe: que la ayuda llegue, de forma rápida y directa, a quien realmente la necesita.

Se llama VZLA Ayuda (vzlayuda.com) y funciona como un puente instantáneo entre dos grupos de personas: quienes requieren auxilio y quienes están en condiciones de brindarlo.

La premisa es simple. Al entrar al sitio, el usuario elige una de dos opciones: "Necesito ayuda", para buscar o pedir lo que le hace falta, o "Quiero ayudar", para ofrecer recursos o encontrar a quién asistir.

A partir de la ubicación, la plataforma muestra qué se necesita cerca, de manera que un vecino, un voluntario o un centro de acopio pueda responder sin intermediarios ni demoras.

Cómo funciona

Lo que distingue a VZLA Ayuda es su accesibilidad. No exige crear una cuenta ni registrarse: se entra y se publica al instante, una ventaja decisiva en un escenario donde la electricidad y las telecomunicaciones siguen fallando en varias zonas del país. La geolocalización hace el resto, conectando solicitudes y ofertas dentro de una misma área para que la respuesta sea local y oportuna.

La herramienta es un desarrollo reciente y, según sus creadores, se mejora cada día. La plataforma fue construida por la academia de AI Weplash (@Weplash.ai) y mantiene canales abiertos de soporte y sugerencias para corregir fallas y sumar funciones a medida que crece su uso.

El sitio incluye además una sección de Líneas de Emergencia Oficiales, para que nadie confunda la iniciativa con los servicios de rescate del Estado.

Una emergencia que sigue creciendo

La plataforma nace en respuesta a la secuencia sísmica que golpeó la región centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio. Según la Organización Panamericana de la Salud, se trató de un sismo premonitorio de magnitud 7,2 seguido 39 segundos después por un terremoto principal de magnitud 7,5, ambos superficiales. El terremoto se sintió en varios estados, entre ellos Miranda, Aragua, Yaracuy, Lara, Mérida, Falcón, Carabobo, La Guaira y el Distrito Capital.

Los reportes oficiales y de prensa sobre víctimas se han actualizado de forma constante en las últimas horas y las cifras siguen siendo provisionales mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate.

La Guaira figura entre las zonas más afectadas, con edificaciones colapsadas, y el sistema hospitalario ha quedado bajo enorme presión: las primeras imágenes mostraron centros de salud desbordados, con atención improvisada en pasillos y en la calle ante la cantidad de heridos. En ese vacío, las redes de solidaridad ciudadana se han vuelto esenciales.

Un llamado a hospitales y centros de acopio

Los impulsores de VZLA Ayuda hacen un llamado concreto: que hospitales, centros de acopio, voluntarios y organizaciones comiencen a publicar en la plataforma lo que necesitan y lo que pueden ofrecer.

La herramienta ya se está difundiendo en esos espacios, y su utilidad depende directamente de cuánta gente la use. Mientras más solicitudes y ofertas se carguen, más eficaz se vuelve la red.

Compartir el enlace es, en sí mismo, una forma de ayudar. Cada persona que lo difunde amplía el alcance de la plataforma hacia quienes hoy buscan medicinas, agua, alimentos, refugio o simplemente una mano cerca.

Una aclaratoria necesaria

Sus responsables son claros en un punto: VZLA Ayuda es una iniciativa ciudadana, no un organismo oficial. No sustituye a los servicios de emergencia y no se hace responsable de las interacciones ni de los acuerdos entre las personas que se contactan a través del portal. Como en cualquier red de ayuda mutua, la prudencia y la verificación siguen siendo responsabilidad de cada usuario.

En una catástrofe, la información correcta en el momento correcto puede salvar vidas. VZLA Ayuda apuesta a que la solidaridad venezolana, organizada y geolocalizada, llegue más lejos y más rápido.