La oposición y el chavismo iniciaron la cuarta jornada de diálogo, bajo el auspicio de EEUU, el 13 de noviembre de 2026

CARACAS. - La delegación de la oposición que integra con el chavismo la mesa de diálogo en Venezuela evalúa una reforma de la ley de Contraloría que contempla la inhabilitación política y espera ofrecer “anuncios positivos” sobre este aspecto, informó Jorge Millán, exdiputado y representante del equipo de la Asamblea Nacional de 2015.

Con esta reforma se busca impedir que las competencias administrativas del órgano contralor sean utilizadas de manera discrecional para exclusiones políticas.

“Eso lo estamos trabajando. Se puede eliminar (el artículo), pero tal vez no es lo más conveniente, sino transformarlo en un artículo que corresponda a los parámetros constitucionales de lo que puede hacer el contralor y lo que no puede hacer”, dijo Millán a un canal de televisión.

Inhabilitación como arma política

Precisó que lo que se quiere evitar es que esa norma “se convierta en un arma política para impedir el derecho que tienen los ciudadanos no solo a elegir, sino a ser elegidos”, afirmó en alusión a las inhabilitaciones políticas.

Esta sanción fue impuesta ilegalmente a la líder opositora María Corina Machado, entre otros dirigentes políticos, y confirmada por el Tribunal Supremo al ser electa por la primaria opositora como candidata presidencial en 2023.

El exdiputado no detalló si sobre el tema existe un acuerdo decisivo con el chavismo.

Finaliza ciclo de conversaciones

Las delegaciones de ambas partes prevén concluir mañana lunes la cuarta ronda de conversaciones iniciada el 13 de noviembre pasado, según un comunicado del oficialista Ministerio de Comunicación e Información.

La reunión debía concluir el viernes pasado, pero fue extendida tres días más debido al retraso de las mesas técnicas ante el volumen de trabajo pendiente, se informó.

Las representaciones encabezadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, por el chavismo y por la Dinorah Figuera del lado de la oposición, se centraron en evaluar varias leyes relacionadas con derechos políticos y con el financiamiento al terrorismo, reportaron fuentes.

También se revisó la recuperación de las reservas de oro venezolano retenidas en el Banco de Inglaterra desde 2019, que es una de las principales demandas del chavismo.

Se espera que en la próxima ronda de diálogo, aún sin fecha, se aborde la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado actualmente por rectores afines al chavismo, como paso previo para las elecciones previstas en 2027, una vez avanzado el proceso para alcanzar un nuevo Tribunal Supremo.

FUENTE: Con información de Venevisión / EFE