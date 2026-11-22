La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla durante una conferencia de prensa junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (izquierda), y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, el 2 de julio de 2026.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

MIAMI.- El chavismo atraviesa un profundo agotamiento político y social en Venezuela, con un respaldo ciudadano que se ha reducido hasta convertirlo en una fuerza minoritaria, pese a que todavía conserva el control de las estructuras del poder. Esa es una de las principales conclusiones expuestas por Rubén Chirino Leáñez, director de la firma Meganálisis, al analizar los resultados de su más reciente encuesta sobre el escenario político venezolano.

"Estamos ante el abrupto agotamiento político y social del chavismo", afirmó Chirino Leáñez al referirse a la distancia entre el poder que mantiene el oficialismo y el respaldo que conserva entre los ciudadanos.

El estudio señala que 79,2% de los consultados se identifica como opositor, mientras que apenas 4,9% manifiesta afinidad con el chavismo. Para el director de Meganálisis, esta diferencia evidencia la pérdida de legitimidad social de un movimiento que durante años consiguió presentarse como una mayoría política.

"Hoy es una minoría residual, pequeña, despreciable a nivel electoral", sostuvo el analista al describir la situación del movimiento izquierdista fundado por Hugo Chávez.

Una estructura de poder sostenida por el miedo

Chirino Leáñez considera que la permanencia del chavismo en las instituciones no representa necesariamente una expresión de respaldo popular. A su juicio, la conservación del poder responde a mecanismos de control que han permitido al oficialismo mantenerse pese al deterioro de su apoyo ciudadano.

"Es una minoría enquistada, es una minoría que se hizo del poder y lo sostiene a través del terror y a través del miedo", señaló.

El director de Meganálisis planteó que la diferencia entre el control institucional y la identificación política de los venezolanos constituye uno de los elementos centrales para comprender el actual escenario nacional.

En ese contexto, anticipó que el chavismo podría experimentar un resultado electoral muy desfavorable si se establecen condiciones que permitan una competencia democrática efectiva.

«Apuesto y aseguro que en el momento en que haya condiciones reales para realizar un evento electoral, el chavismo replicará lo sucedido en Bolivia: llegará de quinto, cuarto, tercer lugar", expresó durante la entrevista.

El 88% no ve recuperación con el chavismo en el poder

Otro de los indicadores destacados por Chirino Leáñez es la percepción ciudadana sobre las posibilidades de recuperación de Venezuela. Según los resultados de Meganálisis, 88% de los consultados considera que no habrá estabilización ni recuperación mientras el chavismo continúe en el poder.

El analista atribuyó ese rechazo al deterioro de las condiciones de vida, la crisis económica y el éxodo de millones de venezolanos.

"Es un movimiento que ha causado mucho daño en los venezolanos y así lo entiende la mayoría. Para el 88% no hay estabilización posible o recuperación posible con ellos en el poder", afirmó.

Chirino agregó que los ciudadanos responsabilizan al chavismo de la salida de aproximadamente nueve millones de venezolanos y de las dificultades que enfrentan diariamente quienes permanecen en el país.

A su juicio, el desgaste también responde a la prolongación de una crisis en la que las promesas políticas no se han traducido en soluciones concretas para la población.

"Hablamos de muchos años padeciendo y figuras muy desgastadas, una imagen ideológica que se ha diluido en la retórica sin resultados: mucho anuncio, poco resultado, poco que mostrar", añadió.

Machado y el escenario electoral

La pérdida de respaldo del chavismo contrasta con los resultados atribuidos a María Corina Machado en los escenarios electorales incluidos en la medición. La dirigente opositora alcanza 70,1% de intención de voto en un eventual proceso presidencial, de acuerdo con los datos divulgados por Meganálisis.

La encuesta también sitúa al empresario Lorenzo Mendoza con 5,3% y a Delcy Rodríguez con 3,4%. En un escenario de enfrentamiento directo entre Machado y Rodríguez, la opositora obtiene 95,4% de las preferencias frente a 4,6% de la gobernante encargada.

Además, el 80,2% de los participantes considera que la elección presidencial es el proceso electoral más urgente para Venezuela, por encima de otros comicios nacionales. Sin embargo, las estructuras del Estado permanecen bajo control chavista y en medio de negociaciones entre el Gobierno y la oposición, un diálogo que avanza con el auspicio de Estados Unidos.

Los resultados muestran una amplia diferencia entre la identificación política de los ciudadanos y la capacidad del chavismo para conservar el control institucional. Para Chirino Leáñez, esa brecha constituye una señal del agotamiento de un proyecto que, en su opinión, perdió la capacidad de representar a la mayoría de los venezolanos.

La encuesta «Verdad Venezuela» fue realizada entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, con una muestra de 1.007 personas en el territorio nacional, según la ficha metodológica divulgada por la firma.

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FUENTE: Con información de Meganálisis