Los representantes del chavismo y la oposición iniciaron la cuarta jornada de diálogo, bajo el auspicio de EEUU, el 13 de noviembre de 2026

CARACAS. - Las delegaciones del chavismo y de la oposición en Venezuela resolvieron este viernes extender por unos días más su cuarta reunión , en busca de un acuerdo sobre los derechos políticos, las reservas de oro en Inglaterra y la libertad de expresión entre otros temas sujetos a las conversaciones .

Las representaciones políticas tenían previsto culminar su cuarto encuentro este jueves pero el “ volumen de trabajo” de las mesas técnicas no lo permitieron, según fuentes vinculadas con la reunión, por lo que esperan poder afinar acuerdos antes de finalizar el trabajo, aunque no se precisó el día.

Las reuniones entre los equipos de Jorge Rodríguez y de Dinorah Figuera, que iniciaron el jueves pasado, se han mantenido a puertas cerradas en un hotel del centro de Caracas, donde no ha habido acceso a periodistas de medios nacionales e internacionales, pero sí a algunos fotógrafos se informó.

Se espera que una vez culmine el ciclo de trabajo, los voceros suministren información acerca del trabajo adelantado en el que aún no figura el tema de las elecciones.

Las conversaciones empezaron formalmente en agosto pasado, como parte del plan de Estados Unidos para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero, con miras a iniciar un proceso de transición que conduzca a un proceso electoral.

Avances en las convesaciones

La llamada mesa de diálogo no cuenta con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien apostó recientemente por el éxito de las conversaciones.

Hasta la fecha, las delegaciones avanzaron en la renovación del Tribunal Supremo que es en la actualidad afín al chavismo gobernante y del que hoy se dio a conocer la lista de más de 1,000 aspirantes como parte del proceso.

También se abocaron al tema de la libertad de expresión con lo que se logró el levantamiento de bloqueos a portales de noticias venezolanos e internacionales, pero todavía quedan algunos con acceso restringido por decisión de la operadora estatal Cantv.

Temas pendientes

Dos de los puntos más álgidos de las conversaciones es la inhabilitación política de dirigentes, entre ellos Machado, la de la libertad de todos los presos políticos, y la del tema sobre terrorismo, un delito que suele ser imputado a opositores manifestantes, se informó.

También se ha pactado la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, una de las principales demandas del chavismo aunque todavía sin concretar.

Se espera que el diálogo conduzca a una eventual convocatoria a elecciones presidenciales una vez que sea renovado también el poder Electoral, lo cual implicaría la renuncia de la jefa encargada Delcy Rodríguez, según el gobierno de EEUU.

FUENTE: Con información de EFE, DLA