Denuncian en Cuba que 2024 inicia con más abusos en las cárceles

En cuanto a la alimentación, dijo que "el plato fuerte no aparece por ningún lado, eso está desaparecido, la proteína aquí no existe, la grasa tampoco". Añadió que le proporcionan una ración de arroz de tan solo "40 gramos", reseñó martinoticias.com.

Moreu también relató que muchos reos están incomunicados, sin derecho a llamadas telefónicas. Moreu fue sentenciado a 15 años de prisión, tras participar en el 11J

Por su parte, el activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Julio César Vega Santiesteban, informó de las violaciones y abusos que sufren los presos en la prisión provincial de Granma, Las Mangas, en Bayamo.

“El hambre, la mala alimentación, la escasez y falta de medicamentos, así como la represión, las amenazas y el constante hostigamiento por parte de los paramilitares, hace cada día más desagradable la vida y la estancia de los presos políticos y comunes en estas mazmorras de la dictadura”, expresó Vega Santiesteban.

El activista de la Unpacu, que tiene 52 años, indicó que tiene problemas con la visión, pero no le han dado atención médica.

Desde la prisión de Kilo 7, el preso Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, reportó las condiciones de hacinamiento en el penal, dijo el activista Jiordan Marrero Huerta.

“Ahora sí aquí las cosas se están poniendo tensas con el lío de las llamadas, porque la población penal está creciendo como espuma. Hay gente durmiendo en el piso”, reportó Mantilla Arango.

Situaciones de acoso

Evelyn Suñe Salazar, esposa de Daniel Moreno de la Pena, quien espera juicio en la prisión de Boniato, denunció acoso por parte de la seguridad del Estado.

"Fueron de la Seguridad del Estado de aquí, de Operaciones de Versalles, a ver a Daniel a la prisión. Le dijeron que no me iban a permitir más la entrada a Boniato, y le dijeron que me iban a citar y me iban a poner un cargo de instigación a delinquir. Es un proceso de represalias que está tomando la Seguridad del Estado; están tomando represalias con Daniel... están tomando represalias conmigo”, aseguró Suñe Salazar.

Moreno de la Peña, fue detenido el 10 de enero de 2023 y está siendo procesado por los delitos de "otros actos contra la Seguridad del Estado", e "instigación a delinquir". Aún no tiene petición fiscal.

Niegan beneficios

En Camagüey, Taimir García Meriño no ha recibido el beneficio de la mínima severidad, que le corresponde de acuerdo a la ley, denunció su esposo, Holmis Rivas Carmenate.

“Estuve hablando ayer con Taimir, estaba con problemas en la garganta, alergias, y no tenía medicamentos. Vamos a ver si le buscan allí medicamentos, si no tendrá que esperar a la visita el 18”, dijo.

García Meriño es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desobediencia y desacato.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de martinoticias.com