Denuncian intento de suicidio de preso político venezolano en El Rodeo I

CARACAS.- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció la delicada situación del sindicalista venezolano Daniel Romero , preso político del régimen de Nicolás Maduro, recluido en el penal El Rodeo I, tras un presunto intento de suicidio ocurrido este fin de semana.

Según testimonios, una ambulancia ingresó de urgencia al centro penitenciario, ubicado a las afueras de Caracas y, poco después, se supo que el traslado respondía al estado crítico de Romero. Hasta este lunes no existe información oficial sobre su condición ni sobre su paradero, lo que aumenta la angustia de sus familiares.

VENEZUELA Advertencia de María Corina Machado en el 2011: "El régimen impondrá el modelo cubano en Venezuela"

La organización recordó que desde 2024 tanto allegados como defensores de derechos humanos han advertido sobre el deterioro de la salud del sindicalista, quien fue detenido en junio de 2023 en el estado Bolívar (sur) junto al activista Leonardo Azócar.

Romero padecía problemas en el sistema nervioso y periférico de la mano izquierda, además de las condiciones de reclusión calificadas como “inhumanas”.

“El Rodeo I se ha convertido en un centro de aislamiento y tratos crueles, donde la salud y la vida de sindicalistas, militares y dirigentes políticos están en permanente peligro”, alertó el Comité en un comunicado difundido en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clippve/status/1964769453947883601&partner=&hide_thread=false DENUNCIA PÚBLICA | Grave situación del sindicalista Daniel Romero en El Rodeo I



Familiares informan con profunda preocupación que este fin de semana se registró un grave intento de suicidio del sindicalista Daniel Romero, recluido en el Centro Penitenciario El Rodeo I.



De… pic.twitter.com/es2yQ27tsv — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 7, 2025

Exigen atención médica para preso político

La organización exigió a las autoridades venezolanas información inmediata y verificable sobre la situación de Romero, acceso a atención médica urgente e independiente y el cese de condiciones de reclusión que constituyen tortura y graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, expresó su solidaridad con la familia del sindicalista y con los allegados de cientos de presos políticos que padecen situaciones similares en Venezuela.

De acuerdo con cifras de Foro Penal, actualizadas al 26 de agosto de 2025, en Venezuela existen 816 presos políticos, de los cuales 646 son civiles y 170 militares. Entre ellos hay 96 mujeres y cuatro adolescentes.

El informe también destaca que 42 personas se encuentran en paradero desconocido, 155 ya han sido condenadas y 661 permanecen detenidas sin sentencia.

Desde 2014, se han registrado 18,474 detenciones con fines políticos en el país, mientras que más de 9,000 ciudadanos siguen sometidos a medidas restrictivas de libertad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ForoPenal/status/1960391040046629044&partner=&hide_thread=false Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 26/08/2025 por :



í: 816*

Desde la semana pasada



Hombres: 720

Mujeres: 96



Civiles: 646

Militares: 170



Adultos: 812

Adolescentes: 4



Encarcelados: 9

Excarcelados: 8… pic.twitter.com/5kIT83mFcC — Foro Penal (@ForoPenal) August 26, 2025

FUENTE: Con información de redes sociales