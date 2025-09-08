lunes 8  de  septiembre 2025
VENEZUELA

Denuncian intento de suicidio de preso político venezolano en El Rodeo I

Según testimonios, una ambulancia ingresó de urgencia al centro penitenciario y poco después se supo que el traslado respondía al estado crítico del sindicalista Daniel Romero

El sindicalista Daniel Romero, preso político del régimen de Nicolás Maduro

El sindicalista Daniel Romero, preso político del régimen de Nicolás Maduro

Cortesía X @CLIPPVE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció la delicada situación del sindicalista venezolano Daniel Romero, preso político del régimen de Nicolás Maduro, recluido en el penal El Rodeo I, tras un presunto intento de suicidio ocurrido este fin de semana.

Según testimonios, una ambulancia ingresó de urgencia al centro penitenciario, ubicado a las afueras de Caracas y, poco después, se supo que el traslado respondía al estado crítico de Romero. Hasta este lunes no existe información oficial sobre su condición ni sobre su paradero, lo que aumenta la angustia de sus familiares.

La organización recordó que desde 2024 tanto allegados como defensores de derechos humanos han advertido sobre el deterioro de la salud del sindicalista, quien fue detenido en junio de 2023 en el estado Bolívar (sur) junto al activista Leonardo Azócar.

Romero padecía problemas en el sistema nervioso y periférico de la mano izquierda, además de las condiciones de reclusión calificadas como “inhumanas”.

El Rodeo I se ha convertido en un centro de aislamiento y tratos crueles, donde la salud y la vida de sindicalistas, militares y dirigentes políticos están en permanente peligro”, alertó el Comité en un comunicado difundido en la red social X.

Exigen atención médica para preso político

La organización exigió a las autoridades venezolanas información inmediata y verificable sobre la situación de Romero, acceso a atención médica urgente e independiente y el cese de condiciones de reclusión que constituyen tortura y graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, expresó su solidaridad con la familia del sindicalista y con los allegados de cientos de presos políticos que padecen situaciones similares en Venezuela.

De acuerdo con cifras de Foro Penal, actualizadas al 26 de agosto de 2025, en Venezuela existen 816 presos políticos, de los cuales 646 son civiles y 170 militares. Entre ellos hay 96 mujeres y cuatro adolescentes.

El informe también destaca que 42 personas se encuentran en paradero desconocido, 155 ya han sido condenadas y 661 permanecen detenidas sin sentencia.

Desde 2014, se han registrado 18,474 detenciones con fines políticos en el país, mientras que más de 9,000 ciudadanos siguen sometidos a medidas restrictivas de libertad.

FUENTE: Con información de redes sociales

Temas
