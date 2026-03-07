sábado 7  de  marzo 2026
ALARMA

Al menos ocho muertos por tornados en el centro de EEUU

Los decesos en Oklahoma se registraron el jueves y el viernes por la noche, mientras este sábado la gente se despertaba con escenas de destrucción y pérdidas

Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.

Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.-Al menos ocho personas murieron por tornados que azotaron el centro de Estados Unidos en una serie de tormentas que continúan este sábado, y una decena resultaron heridas, informaron las autoridades.

Cuatro de las muertes se registraron en Oklahoma y otras cuatro más al norte, en el estado de Michigan, en el medio oeste del país.

Lee además
La policía del Misuri, al centro de Estados Unidos, reportó la caída de árboles y cables eléctricos, producto de las tormentas y tornados
CLIMA

Violentas tormentas y tornados dejan al menos 17 muertos en EEUU
Imagen del Tribunal Fiscal del Condado de Laurel en Kentucky; los primeros en responder y los residentes locales llevan una camilla mientras buscan víctimas del tornado, el 17 de mayo de 2025.
Fuerte tormenta

Tornados dejan al menos 21 muertos en el centro de Estados Unidos

La Oficina del Sheriff del Condado de Branch informó que un tornado tocó tierra cerca de Union City, en el sur de Michigan, el viernes, causando la muerte de tres personas y lesiones a 12.

Unos 80 kilómetros al oeste, funcionarios del Condado de Cass informaron que una persona murió y varias resultaron heridas tras el paso de otro tornado por la zona.

También reportaron que varios árboles cayeron sobre carreteras y edificios, y que más de 500 personas se encontraban sin electricidad.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, anunció el viernes por la noche la activación de un centro estatal de operaciones de emergencia para coordinar una respuesta integral ante el clima severo en el suroeste del estado.

En tanto, los decesos en Oklahoma por el clima extremo se registraron el jueves y el viernes por la noche, mientras este sábado la gente se despertaba con escenas de destrucción y pérdidas en varias localidades del estado.

"El clima severo azotó el Condado de Major anoche y cobró trágicamente la vida de una madre y su hija", publicó el gobernador Kevin Stitt en X, mientras el sheriff del Condado de Okmulgee, Eddy Rice, reportó que dos personas murieron en un tornado que azotó la localidad de Beggs la noche del viernes.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

Firman acuerdo en Florida para cooperación hemisférica contra el narco

EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El comisionado de Miami Joe Carollo durante una rueda de prensa el martes 15 de julio de 2025.
PUNTO FINAL

Corte Suprema de EEUU rechaza apelación de Joe Carollo en caso Ball & Chain

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
OFENSIVA EN IRáN

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC. video
MIGRACIÓN

EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)
OPINIÓN

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

Te puede interesar

Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.
ALARMA

Al menos ocho muertos por tornados en el centro de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
OFENSIVA EN IRáN

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

Carnaval on the Mile, artes, música y gastronomía
MlAMI

Carnaval on the Mile, artes, música y gastronomía

Reportaje. 
NEGOCIO DEL RÉGIMEN

Ayuda enviada desde México a Cuba estaría siendo vendida en tiendas controladas por militares

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
ACUERDOS

EEUU autoriza a sus empresas a explotar y comercializar el oro de Venezuela