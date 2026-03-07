Al menos ocho muertos por tornados en el centro de EEUU

Washington .-Al menos ocho personas murieron por tornados que azotaron el centro de Estados Unidos en una serie de tormentas que continúan este sábado, y una decena resultaron heridas, informaron las autoridades.

Cuatro de las muertes se registraron en Oklahoma y otras cuatro más al norte, en el estado de Michigan, en el medio oeste del país.

La Oficina del Sheriff del Condado de Branch informó que un tornado tocó tierra cerca de Union City, en el sur de Michigan, el viernes, causando la muerte de tres personas y lesiones a 12.

Unos 80 kilómetros al oeste, funcionarios del Condado de Cass informaron que una persona murió y varias resultaron heridas tras el paso de otro tornado por la zona.

También reportaron que varios árboles cayeron sobre carreteras y edificios, y que más de 500 personas se encontraban sin electricidad.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, anunció el viernes por la noche la activación de un centro estatal de operaciones de emergencia para coordinar una respuesta integral ante el clima severo en el suroeste del estado.

En tanto, los decesos en Oklahoma por el clima extremo se registraron el jueves y el viernes por la noche, mientras este sábado la gente se despertaba con escenas de destrucción y pérdidas en varias localidades del estado.

"El clima severo azotó el Condado de Major anoche y cobró trágicamente la vida de una madre y su hija", publicó el gobernador Kevin Stitt en X, mientras el sheriff del Condado de Okmulgee, Eddy Rice, reportó que dos personas murieron en un tornado que azotó la localidad de Beggs la noche del viernes.

FUENTE: AFP