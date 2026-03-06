viernes 6  de  marzo 2026
CASA BLANCA

Trump: "Sólo la "rendición incondicional" del régimen de Irán pondrá fin a la guerra

"No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió este viernes Trump en su plataforma Truth Social

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.&nbsp; &nbsp;

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   

HANNAH TROSS US NAVY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que sólo una "rendición incondicional" del régimen asesino de Irán pondrá fin a la guerra, cuando se cumple casi una semana del inicio del conflicto en Oriente Medio.

La ofensiva de EEUU e Irael, que comenzó el sábado, contra el régimen fundamentalista de los ayatolá se amplió varios países del Medio Oriente debido a las represalias de Teherán.

"No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!", escribió este viernes Trump en su plataforma Truth Social.

Luego, añadió el mandatario, tras la elección de un "líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)", Washington trabajará con sus aliados "para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

El ultimatum

"MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)", escribió sobre el futuro del país, haciendo un paralelismo con su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos).

En Teherán, en la tarde del viernes, se oyeron nuevas y potentes explosiones, en el este de la capital, objetivo de ataques frecuentes en los últimos días.

Espesas columnas de humo negro se elevaban sobre los edificios, según constataron periodistas de AFP.

La capital iraní se vio sacudida por fuertes explosiones, según periodistas de AFP que describieron los bombardeos de la jornada como los más intensos hasta ahora en la capital.

"La ciudad se vació, mucha gente se fue", aseguró a AFP Robert, de 60 años, un empresario de Teherán, que cruzó la frontera entre Irán y Armenia. "Se oyen explosiones (...) al menos 5 o 6 veces al día".

El ejército israelí dijo que este viernes atacó "más de 400 objetivos" en Irán, en varias regiones del país, un cifra similar a la de otros días.

Hezbolá sigue lanza misiles sin impactar a Israel

Arabia Saudita y Catar anunciaron el viernes haber repelido ataques con drones y misiles contra bases aéreas. En Baréin, un hotel y varios edificios fueron golpeados.

Sin embargo, el lanzamiento de misiles cayó en casi el 86% de acuerdo con el Comando Central de EEUU, mientras que el de drones se redujo al mínimo lo que denota que la capacidad de respuesta del régimen ha caído considerablmente frente al aumento del fuego de Israel y EEUU.

En Líbano, dentro del conflicto cuando el grupo terrorista Hezbolá atacó a Israel para "vengar" la muerte de Jamenei, el balance de los bombardeos israelíes sigue en aumento.

Imágenes de AFPTV mostraban edificios destrozados y vehículos calcinados en el sur de la capital libanesa tras una noche de intensos bombardeos contra este bastión del grupo terrorista Hezbolá.

Hezbolá por su parte sigue lanzando cohetes contra Israel, 70 el viernes, según el ejército israelí, que por su parte afirmó haber atacado "500 objetivos" en Líbano desde el lunes y haber matado a "70 terroristas" de Hezbolá.

Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), unas 300.000 personas se vieron forzadas a desplazarse en Líbano.

FUENTE: Con información de AFP.

