Donald Trump: Cuba "vive sus últimos momentos"

Trump en su discurso en Doral el 7 de marzo de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una proclamación recién firmada en la Cumbre "Escudo de las Américas" en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

Doral .- El presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó este sábado que Cuba "vive sus últimos momentos", durante la cumbre "Escudo de las Américas", en Doral (Florida), a la que invitó a una docena de líderes afines para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es", declaró el mandatario. "Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", añadió.

Trump mencionó asimismo que el régimen comunista de La Habana estaba "negociando" con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles.

Las relaciones entre Washington y la isla atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas.

Tras el derrocamiento y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Estados Unidos obtuvo del poder interino en Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a su aliada Cuba.

El cierre energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.

FUENTE: Con información de AFP