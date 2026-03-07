sábado 7  de  marzo 2026
DECLARACIONES

Donald Trump: Cuba "vive sus últimos momentos"

"Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una proclamación recién firmada en la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una proclamación recién firmada en la Cumbre "Escudo de las Américas" en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

AFP
Trump en su discurso en Doral el 7 de marzo de 2026.&nbsp;

Trump en su discurso en Doral el 7 de marzo de 2026. 

Captura de pantalla/U.S. Department of State
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Doral.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba "vive sus últimos momentos", durante la cumbre "Escudo de las Américas", en Doral (Florida), a la que invitó a una docena de líderes afines para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es", declaró el mandatario. "Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", añadió.

Lee además
El eurodiputado polaco Arkadiusz Mularczyk.
FUERTE LLAMADO

Eurodiputado polaco exige en Miami cortar fondos europeos para régimen de Cuba
 Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba.
POLÍTICA

Cuba confirma cese de actividad de su Embajada en Ecuador tras la expulsión del embajador y su personal
Embed

Trump mencionó asimismo que el régimen comunista de La Habana estaba "negociando" con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles.

Las relaciones entre Washington y la isla atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas.

Tras el derrocamiento y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Estados Unidos obtuvo del poder interino en Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a su aliada Cuba.

El cierre energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.

Embed

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Ayuda enviada desde México a Cuba estaría siendo vendida en tiendas controladas por militares

Trump confirma reconocimiento legal al "Gobierno de Venezuela"

Trump afirma en Miami que el régimen cubano "está al final de la línea" y dice que La Habana busca negociar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
OFENSIVA EN IRáN

EEUU ataca más de 3.000 objetivos en Irán en una semana

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)
OPINIÓN

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC. video
MIGRACIÓN

EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Apagón en Cuba.
GRITO DE LIBERTAD

Cubanos protestan con mega cacerolazo ante las penurias de la isla

A Iris Varela en 2022, Argentina le negó el ingreso a su territorio debido a las sanciones. -AFP
VENEZUELA

Iris Varela reúne todo para una orden de arresto en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera para saludar a los dignatarios durante la celebración de la Cumbre del Escudo de las Américas, una reunión con jefes de estado y funcionarios de gobierno de 12 países de las Américas en el Trump National Doral Golf Club el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida.  video
MÁS DE LA CUMBRE REGIONAL

Trump afirma en Miami que el régimen cubano "está al final de la línea" y dice que La Habana busca negociar

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
POLÍTICA

Trump confirma reconocimiento legal al "Gobierno de Venezuela"