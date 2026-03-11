Cuba prevé continuos apagones este miércoles y un corte máximo que afecte al 62 % del país

LA HABANA .– Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este miércoles, apagones que desconectarán a la vez hasta casi el 62 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social. El gobierno de Donald Trump apoya un cambio en la dictadura cubana, que se ha mantenido en el poder por más de 60 años, dejando a la población sumergida en la miseria.

Las mayores tasas de déficit desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas se registraron la semana pasada, con un 68 % el viernes y un 64 % el lunes. Además, el miércoles se produjo un apagón masivo por avería que dejó a seis millones de personas sin corriente.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas del régimen cubano, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.120 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.080 MW.

El déficit —la diferencia entre oferta y demanda— será de 1.870 MW y la afectación estimada —lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados— alcanzará los 1.900 MW.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, pese a que esta fuente es responsable del 40 % del mix energético.

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones. No han sido reemplazadas ni reparadas adecuadamente, lo que ha conllevado a un desgaste severo en su funcionamiento. Pero el régimen no admite su responsabilidad en este deterioro.

Otro 40 % del mix era responsabilidad de la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que está completamente parada desde enero ante la falta de combustible.

Varios cálculos independientes estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, incluidas las registradas este viernes y sábado por la noche en varios puntos de La Habana.

Expertos aseguran que durante más de dos décadas la dictadura de Venezuela envió petróleo a Cuba como parte de pagos de convenios de asesoría y seguridad con el régimen castrista. Pero tras la extracción del dictador y acusado de narcotráfico Nicolás Maduro, este envío terminó y Cuba perdió a su principal aliado en la región.

FUENTE: Con información de EFE