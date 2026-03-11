miércoles 11  de  marzo 2026
CRISIS

Cuba prevé continuos apagones este miércoles y un corte máximo que afecte al 62 % del país

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados.&nbsp;

La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 

AFP

LA HABANA.– Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este miércoles, apagones que desconectarán a la vez hasta casi el 62 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social. El gobierno de Donald Trump apoya un cambio en la dictadura cubana, que se ha mantenido en el poder por más de 60 años, dejando a la población sumergida en la miseria.

Lee además
Estudiantes protestan en las escaleras de la Universidad de La Habana para expresar su descontento con las condiciones de enseñanza en La Habana el 9 de marzo de 2026. 
PROTESTA

Estudiantes protestan en la escalinata de la Universidad de La Habana en medio de creciente malestar en Cuba
Un anciano vende objetos y pertenencias en una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.
ENCUENTRO

ONU gestiona con EEUU ingreso de combustible a Cuba para su misión humanitaria

Las mayores tasas de déficit desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas se registraron la semana pasada, con un 68 % el viernes y un 64 % el lunes. Además, el miércoles se produjo un apagón masivo por avería que dejó a seis millones de personas sin corriente.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas del régimen cubano, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.120 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.080 MW.

El déficit —la diferencia entre oferta y demanda— será de 1.870 MW y la afectación estimada —lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados— alcanzará los 1.900 MW.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, pese a que esta fuente es responsable del 40 % del mix energético.

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones. No han sido reemplazadas ni reparadas adecuadamente, lo que ha conllevado a un desgaste severo en su funcionamiento. Pero el régimen no admite su responsabilidad en este deterioro.

Otro 40 % del mix era responsabilidad de la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que está completamente parada desde enero ante la falta de combustible.

Varios cálculos independientes estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, incluidas las registradas este viernes y sábado por la noche en varios puntos de La Habana.

Expertos aseguran que durante más de dos décadas la dictadura de Venezuela envió petróleo a Cuba como parte de pagos de convenios de asesoría y seguridad con el régimen castrista. Pero tras la extracción del dictador y acusado de narcotráfico Nicolás Maduro, este envío terminó y Cuba perdió a su principal aliado en la región.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Cuba: Sin luz ni aliados

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"

Canadá derrota a Puerto Rico y se acerca a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
POLÍTICA

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso judicial vinculado al régimen de Maduro

Te puede interesar

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca
Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro QUO VADIS CUBA 2026 video
DEBATE

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"

 Brightline ofrece otra forma de llegar a los eventos en Florida durante el mes de marzo. 
FLORIDA EN TREN

Brightline lanza oferta especial para Ultra, Mundial de Béisbol y Orlando en Spring Break 2026

Pozos en una zona petrolera de California.
MERCADOS INESTABLES

Precios del petróleo suben tras la abrupta caída del martes