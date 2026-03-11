EEUU prepara pedido de extradición de Alex Saab, clave para desarticular red de lavado de Maduro

Alex Saab junto al dictador Nicolás Maduro, tras lograr su libertad por el acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre de 2023.

MIAMI .- El gobierno de EEUU se encuentra afinando el mecanismo más adecuado para pedir en breve a Venezuela la extradición de Alex Saab , hombre clave para desmantelar toda la red financiera del lavado de dinero del depuesto dictador Nicolás Maduro , procesado en EEUU por un tribunal federal de Nueva York, afirmó el analista Antonio de la Cruz.

“El gobierno ya debe estar buscando el mecanismo para la extradición, sobre todo de Saab, cuyo caso es más sencillo, porque él es colombiano, no venezolano”, precisó.

De la Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, señaló que Saab, quien fue ministro de Maduro tras ser liberado por la administración Biden en un canje de presos en 2023, manejó todas las relaciones internacionales con el régimen de Maduro.

“Alex Saab fue arquitecto de toda la estructura financiera de lavado de dinero del régimen de Maduro. Su extradición le permite tener toda la red internacional, por ejemplo, saber si está involucrado el gobierno español en ese lavado, o el régimen iraní, los grupos terroristas Hamás, el régimen chino o si está involucrado Vladimir Putin en ese lavado”, afirmó.

De allí, la importancia de Saab para EEUU en el proceso judicial contra Maduro, pues "tiene la información completa de cómo se hacía todo el lavado", completó el especialista.

Alex Saab y la red de lavado

Saab desapareció del escenario público en febrero pasado, junto al empresario Raúl Gorrín, también investigado por lavado en EEUU, en el contexto de las conversaciones entre el gobierno de Trump y el régimen de Delcy Rodríguez en busca de la estabilidad política del país.

Pero hace un par de días, el nombre de Saab salió a relucir en la investigación que se adelanta en España sobre el rescate de la aerolínea PlusUltra y el sospechoso origen del dinero para ello, que, se sospecha, proviene del lavado de dinero, según documentos oficiales.

La fiscalía de EEUU busca profundizar si hubo un desvío de fondos del régimen de Maduro y por lo cual este también es investigado junto a cargos de conspiración de narcotráfico y de tráfico de armas, entre otros delitos por los cuales se encuentra preso, tras ser capturado junto a su esposa Cilia Flores en Venezuela el pasado 3 de enero.

Extradición para llegar a la red

Indicó de la Cruz que el interés del gobierno estadounidense no se refiere solamente al caso de la aerolínea española, por el cual también es investigada su directiva y el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sino también porque quieren de vuelta a Saab.

En 2020, el operador financiero de Maduro fue detenido en Cabo Verde y extraditado inicialmente a Miami por delitos relacionados con blanqueo de capitales como testaferro de Maduro, una investigación que quedó suspendida por la medida de Biden pese a que la fiscalía tenía pruebas.

“Alex Saab es clave para desmontar toda la red de lavado de dinero que tenía Maduro y en EEUU quieren llegar a cuáles son las otras conexiones para poder actuar y desmantelar toda esa estructura”, subrayó el experto.

FUENTE: Entrevista con Antonio de la Cruz, analista político