Denuncian que incendio en Ciudad Juárez no es un hecho aislado

Las organizaciones no gubernamentales dijeron en un comunicado que los hechos demuestran que "no se trata de casos aislados" y apuntaron a un "engranaje" de "violación sistemática de derechos humanos".

"Estos hechos solo demuestran que no se trata de casos aislados, sino que responden a un engranaje que se basa en la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes", dice textualmente el comunicado de las ONG.

La denuncia la introdujeron la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Asylum Access México y Uno de Siete Migrando.

Asimismo, llevaron el documento ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos de México y la Fiscalía General de México, donde exigieron una investigación independiente sobre los hechos. De igual forma, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las ONG consideraron que "la negligencia y cadena de omisiones por parte de funcionarios del INM y personal privado contratado costó la vida de 39 personas migrantes, así como lesiones y secuelas para otras 27".

Además, pidieron que "estos hechos sean investigados con la mayor diligencia y cuyo resultado de la investigación conlleve a la no repetición de los mismos".

Destacan que el INM "omitió auxiliar a las personas migrantes privadas de libertad", que no contuvieron el fuego, no ayudaron a las personas que pedían auxilio y que no permitieron que el personal administrativo y las mujeres migrantes que estaban en otra celda pudieran ser atendidas.

"Se pide que se investiguen los probables delitos de homicidio, lesiones y otros probables delitos relacionados. Las autoridades tenían la calidad de garante, dado que las personas estaban detenidas y bajo su custodia. Esta calidad de garante no se cumplió. Lo anterior hace probable el incumplimiento de obligaciones, como la emisión de protocolos, implementación de medidas de prevención, adecuada selección y capacitación de personal, entre otras", agregaron.

Pidieron que sean investigados: el director nacional del INM, Francisco Garduño; el director del INM en el estado de Chihuahua, contraalmirante Salvador Guerrero González; además del resto de trabajadores públicos y vigilantes privados que pueden tener responsabilidades por el incendio.

Como consecuencia del siniestro murieron siete migrantes venezolanos, 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, seis hondureños y un colombiano. Además cinco mexicanos resultaron heridos durante el incendio que ocurrió en la noche del lunes 27 de marzo, cuando los migrantes realizaron una protesta por la falta de acceso a alimentos y agua.

FUENTE: REDACCIÓN