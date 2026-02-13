viernes 13  de  febrero 2026
Incendio en la refinería Ñico López agrava la tensión energética en Cuba

El siniestro en la Isla ocurre en un contexto de apagones prolongados y una gran crisis estructural del sistema eléctrico

Vista general de la refinería Camilo Cienfuegos, en el centro sur de Cuba.

Vista general de la refinería Camilo Cienfuegos, en el centro sur de Cuba.

EFE/ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — Un incendio se registró este viernes 13 de febrero en las instalaciones de la refinería Ñico López, en la capital cubana, en medio de la severa crisis energética que enfrenta Cuba.

El siniestro se produjo en uno de los almacenes de la planta, ubicada en la zona de la bahía habanera. De acuerdo con información oficial difundida por el Ministerio de Energía y Minas, las llamas fueron controladas por equipos de bomberos y se abrió una investigación para determinar las causas del incidente.

Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas ni sobre la magnitud de los daños materiales.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una columna de humo visible desde distintos puntos de La Habana, lo que generó preocupación entre residentes de áreas cercanas a la instalación industrial.

Crisis prolongada

El hecho ocurre en un contexto particularmente delicado para la isla, marcada por apagones prolongados, escasez de combustibles y limitaciones en el transporte y la actividad productiva. La situación se ha agravado desde que Estados Unidos impuso nuevas restricciones vinculadas a los suministros venezolanos, en medio del giro político en Venezuela tras el arresto del depuesto dictador Nicolás Maduro.

Durante años, el petróleo venezolano fue un sostén clave para el sistema energético cubano. La reducción de esos envíos ha profundizado la vulnerabilidad estructural del sector, caracterizado por infraestructuras envejecidas y limitaciones financieras para su mantenimiento y modernización.

El incendio en la refinería Ñico López añade presión a un sistema energético ya debilitado y vuelve a poner el foco en la seguridad de instalaciones estratégicas en un momento de alta fragilidad económica y social. Las autoridades de la isla no han precisado si el incidente afectará la capacidad operativa de la planta ni el suministro de derivados en los próximos días.

