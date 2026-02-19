jueves 19  de  febrero 2026
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Departamento de Estado admite que Marco Rubio lidera contactos sobre Cuba, aunque evita confirmar reuniones

“El presidente Trump quiere resultados y por eso puso al secretario Rubio para obtener los resultados que queremos”, afirmó Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio

JIM WATSON /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está al frente de los contactos y gestiones relacionadas con Cuba, aunque evitó precisar con quién se están llevando a cabo dichas conversaciones.

Así lo declaró Natalia Molano, vocera de la diplomacia estadounidense, en una entrevista concedida a NTN24, donde reiteró la postura firme de Washington frente al régimen de La Habana.

“No podría confirmar con quién se están reuniendo y llevando a cabo cualquier tipo de conversaciones, pero el presidente Trump sí confirmó que el secretario Marco Rubio está liderando todo ese tipo de procesos que tenemos con Cuba”, señaló Molano.

La vocera subrayó que el mandatario estadounidense exige resultados inmediatos en relación con su política hacia la isla. “El presidente Trump quiere resultados y por eso puso al secretario Rubio para obtener los resultados que queremos”, afirmó.

Conversaciones secretas con el nieto de Raúl Castro

Además, Molano reiteró la valoración de Washington sobre la situación crítica que vive el país. “Es una nación fallida”, dijo, al describir el diagnóstico que mantiene la Casa Blanca sobre Cuba en medio de la profunda crisis económica, política y humanitaria que atraviesa el régimen.

Las declaraciones llegan un día después de que el medio estadounidense Axios revelara que Rubio mantiene conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro y figura clave dentro de su círculo más íntimo.

Según Axios, dichos contactos “están eludiendo los canales oficiales del gobierno cubano”, reflejando que la administración Trump considera que las decisiones fundamentales en la isla siguen pasando por el anciano dirigente de 94 años, pese a su retiro formal.

“Yo no las llamaría ‘negociaciones’, sino más bien ‘discusiones sobre el futuro’”, dijo a Axios un alto funcionario de la administración Trump.

¿Quién es “Raulito”?

El mismo funcionario reiteró la meta estratégica de Washington: “Nuestra postura, la del gobierno estadounidense, es que el régimen debe irse”, añadiendo que los detalles de ese proceso “dependen del presidente Trump, y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto”.

Rodríguez Castro, conocido por su apodo “El Cangrejo” debido a la deformación en uno de sus dedos, ha sido descrito por diversas fuentes como uno de los operadores más influyentes dentro del aparato de seguridad castrista. Su rol como interlocutor informal con Washington marcaría un giro en la dinámica histórica de contactos entre ambos países.

Las revelaciones de Axios y las declaraciones del Departamento de Estado confirman que la Casa Blanca está intensificando su estrategia hacia Cuba en un momento en el que la isla enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente.

FUENTE: Con información de NTN24

