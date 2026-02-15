Marco Rubio reivindica lazos históricos y culturales EEUU-Europa con discurso en Múnich

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, interviene durante la 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) el 14 de febrero de 2026 en Múnich, sur de Alemania.

MÚNICH.— El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , defendió este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich la necesidad de revitalizar la alianza transatlántica y de reconstruir las bases culturales, políticas y estratégicas de Occidente, al advertir que el orden internacional surgido tras el fin de la Guerra Fría está “agotado” y necesita ser redefinido bajo un nuevo liderazgo compartido.

En un discurso citado por medios españoles, Rubio aseguró que Washington mantiene su preferencia por actuar junto a sus aliados europeos, aunque no descarta actuar en solitario si las circunstancias lo exigen. “Estados Unidos está dispuesto a actuar solo en caso necesario, pero nuestra preferencia es hacerlo juntos, con ustedes, nuestros amigos europeos ”, afirmó.

Rubio cuestionó abiertamente los pilares del sistema internacional que rigió durante las últimas décadas, particularmente el modelo basado en la globalización, el libre comercio irrestricto y la confianza en instituciones multilaterales.

Según él, el triunfo occidental en la Guerra Fría llevó a una “peligrosa ilusión”: la idea de que el mundo avanzaría naturalmente hacia democracias liberales y que los lazos comerciales sustituirían las identidades nacionales.

Mano tendida a Europa

“Hemos externalizado nuestra soberanía”, advirtió, al señalar que tanto Estados Unidos como Europa redujeron su capacidad industrial mientras sus rivales fortalecían sus economías y sus ejércitos. “Hemos cometido estos errores juntos. Y ahora debemos a nuestros ciudadanos encontrar el camino hacia adelante”.

También criticó lo que describió como una “visión dogmática del libre comercio”, que a su juicio facilitó la desindustrialización y el traslado masivo de empleos al extranjero. A ello sumó los efectos de políticas energéticas que calificó de “empobrecedoras” y la apertura a una “ola de migración masiva” que, según dijo, amenaza la cohesión social de Occidente.

Rubio retomó críticas ya habituales de la administración del presidente Donald Trump sobre la falta de inversión europea en defensa, las políticas migratorias y las estrategias energéticas.

Durante su intervención, el secretario de Estado recordó que hace apenas unas semanas Trump lanzó un ultimátum a Europa sobre Groenlandia durante el Foro de Davos, acompañado de críticas hacia lo que consideró la pérdida de rumbo del continente.

Un llamado a defender la “civilización occidental”

Pese a ello, Rubio trató de enviar un mensaje de mayor estabilidad: “Queremos que Europa sea fuerte. Creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos recuerdan que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el vuestro”.

Rubio colocó su discurso en un plano civilizacional, afirmando que el vínculo entre Europa y Estados Unidos es más profundo que cualquier alianza política.

“Somos parte de una civilización, la civilización occidental”, dijo. “Unidos por siglos de historia compartida, fe cristiana, cultura, herencia y sacrificios”.

Preguntó, además, qué es exactamente lo que Occidente debe defender hoy: “Los ejércitos no luchan por abstracciones. Luchan por un pueblo, una forma de vida. Eso es lo que debemos proteger”.

Marco Rubio critica el multilateralismo

El secretario de Estado insistió en que EEUU no busca abandonar el sistema internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial, pero sí reformarlo profundamente.

Citó como ejemplo la falta de eficacia de Naciones Unidas, incapaz, según él, de responder a los conflictos más urgentes. “La ONU no pudo resolver la guerra en Gaza, ni la de Ucrania, ni frenar el programa nuclear de Teherán, ni enfrentar la amenaza que representaba un dictador narcoterrorista en Venezuela”, afirmó, en una referencia al régimen de Nicolás Maduro.

Agregó que Washington no permitirá que quienes atentan contra la seguridad occidental “se escondan detrás de los abstractos párrafos del derecho internacional, que ellos mismos violan”.

“Nos preocupamos profundamente por vuestro futuro y el nuestro. Estamos conectados espiritual y culturalmente”, enfatizó.

Reacciones

Como compartió la Casa Blanca, el secretario Rubio sintetizó la política exterior America First del presidente Trump: una política que reúne a naciones soberanas en torno a un propósito común, rechaza estructuras globalistas obsoletas, se opone a políticas autodestructivas como la migración masiva sin control y el extremismo climático, y garantiza la prosperidad y la preservación cultural para las generaciones futuras.

El discurso recibió amplios elogios:

Vicepresidente JD Vance: “Este es un gran discurso. Vale la pena ver todo.”

Senadora Katie Britt: “Increíble. Vean esto. Escuchen cada palabra.”

Senadora Joni Ernst: “¡Palabras poderosas de @SecRubio! Cuando nuestros aliados y asociaciones son más fuertes, nuestros adversarios son más débiles. Mientras Estados Unidos traza el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad, esperamos hacerlo junto a nuestros aliados europeos.”

Senador Lindsey Graham: “@SecRubio hizo un trabajo magistral explicando por qué Europa debería tomar nuevas decisiones sobre el rumbo que está siguiendo el continente. Destacó lo siguiente: – El resultado de Europa importa enormemente para Estados Unidos – La América moderna nació en el continente europeo, pero tenemos criterio propio. Espero que Europa continúe tomando mayor control sobre la migración masiva que ha afectado al continente y se comprometa más con su propia defensa. El secretario Rubio explicó —mejor que cualquiera que haya escuchado— que America First no significa America Alone. America First significa una nueva relación con Europa que sea igualmente beneficiosa. Para quienes en Europa desean aferrarse a la vieja forma de hacer las cosas, están cometiendo un error — no ha funcionado. Bien hecho, Marco.”

Senador Mike Lee: “El secretario Rubio dice la verdad al poder.”

Senador Dave McCormick: “@SecRubio dio un discurso extraordinario en Múnich, Alemania. ¡Es imprescindible verlo!”

Senador Eric Schmitt: “Gran discurso de @SecRubio. Rezo para que Europa escuche.”

Representante Mark Alford: “Uno de los mejores discursos de un secretario de Estado, con un mensaje para el siglo XXI. Quizás marque un punto de inflexión en el futuro de la civilización occidental. America First no es America sola. Bien hecho, @SecRubio.”

Representante Michael Baumgartner: “El secretario Rubio habló con franqueza a los líderes europeos. Estados Unidos quiere asociarse con Europa, pero Europa debe poner orden, construir una verdadera fuerza militar, rechazar el socialismo, detener el extremismo climático y defender nuestra herencia cultural común.”

Representante Carlos Giménez: “El secretario de Estado Marco Rubio demuestra una vez más que es el mayor diplomático de nuestro tiempo: elocuente, reflexivo, visionario — simplemente brillante.”

Representante Mike Haridopolos: “@marcorubio discurso brillante. Pasará a la historia como el ‘A Time for Choosing’ de Ronald Reagan en 1964. Rubio ha presentado una visión clara de la libertad en el siglo XXI.”

Representante Darrell Issa: “Un discurso internacional absolutamente sobresaliente de @SecRubio — fuerte, inteligente y persuasivo — que presenta la visión global de la administración Trump y el lugar de Estados Unidos en el mundo.”

Representante Mike Lawler: “Las declaraciones de @SecRubio fueron una demostración magistral que encapsuló perfectamente los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. Estados Unidos y nuestros aliados europeos deben unirse contra la alianza nefasta que busca socavar y desestabilizar Europa, Estados Unidos y el mundo libre.”

Representante Nathaniel Moran: “@SecRubio pronunció hoy un discurso histórico en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Con razón lo hizo sin temor, sin reservas y sin disculpas. Sus palabras claras y precisas reforzaron los principios y propósitos que han impulsado la fortaleza estadounidense en el pasado y que ahora dan nueva dirección al futuro. Estados Unidos no desaparecerá silenciosamente; nos mantendremos victoriosos junto a nuestros aliados frente a los malhechores del mundo.”

Representante Greg Murphy: “Literalmente uno de los mejores discursos, si no el mejor, sobre la necesidad de ‘despertar’ y abandonar políticas liberales que están destruyendo Europa y Estados Unidos. ¡Amén @SecRubio!”

Representante Zach Nunn: “Fantástico discurso de @SecRubio. Estados Unidos y Europa están unidos por historia y valores compartidos. Debemos liderar juntos o quedarnos atrás. Eso significa asegurar las cadenas de suministro, impulsar la independencia energética y construir una alianza de seguridad que nuestros adversarios no se atrevan a desafiar.”

Ex presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy: “Bien dicho. Gran liderazgo.”

Ex alcalde de Miami Francis Suarez: “Discurso increíble… muy bien articulado y pronunciado… lo mejor que nuestro país puede ofrecer en liderazgo en el escenario mundial.”

La periodista Catherine Herridge: “Discurso trascendental en Múnich.”

La columnista del New York Post Miranda Devine: “Marco Rubio es brillante.”

El director ejecutivo de la Foundation for Defense of Democracies, Mark Dubowitz: “Un discurso extraordinario. Reaganiano en su visión, churchilliano en su determinación.”

La presentadora de NewsNation Katie Pavlich: “Absolutamente notable. Bien hecho @SecRubio.”

Mark Hemingway: “Esto podría haber entrado en el panteón de los mejores discursos estadounidenses de todos los tiempos. Es básicamente la firme política exterior de Trump con la confianza y el optimismo de Reagan.”

El entrenador Bruce Pearl: “El secretario Rubio quiere que dejemos el mundo mejor de lo que lo encontramos: más orgulloso, más fuerte, más próspero y más seguro. Eso es lo que todos deberíamos desear y por lo que deberíamos trabajar para nuestros nietos.”

El comentarista Hugh Hewitt: “¡Una ovación de pie —en Europa— para @SecRubio! Merecida. Muy merecida. Es un discurso magnífico, que evoca nuestro 250 aniversario como eje central. Escuchen los 18 minutos completos y compártanlo con familiares y amigos. Todo estadounidense puede celebrarlo.”

El fundador de Palantir, Joe Lonsdale: “Un discurso importante del secretario Rubio. Esta administración estadounidense se preocupa profundamente por Occidente y es mucho mejor para Europa de lo que sus líderes y clase política comprenden. Espero que escuchen.”

El fundador de KIND Snacks, Daniel Lubetzky: “Cuanto más veo liderar a Marco Rubio, más impresionado estoy… combina la capacidad de ser firme y directo con la habilidad de inspirar, unir y elevar…”

Theo Wold: “Un discurso de un secretario de Estado estadounidense denunciando la migración masiva y exaltando los orígenes cristianos de nuestra civilización habría sido impensable hace una década. La derecha estadounidense ha avanzado mucho.”

Meghan McCain: “Wow… realmente uno de los discursos más inspiradores que he visto en años del secretario Rubio en Múnich. Qué estadista y embajador tan extraordinario para nuestro país. Estoy impresionada. Más de esto, por favor, de la administración. (Denle un aumento al redactor del discurso).”

El fundador del Article III Project, Mike Davis: “Wow. @SecRubio expuso magistralmente la poderosa, convincente y crucial política exterior America First del presidente Trump.”

El columnista de The Blaze Auron MacIntyre: “Simplemente fantástico.”

El campeón de NASCAR Brad Keselowski: “Este podría pasar a la historia como el discurso más poderoso y significativo de nuestra generación.”

El director del Land Center, Daniel Darling: “Muy merecido. Hace tiempo que no teníamos en la vida pública nacional a una persona con la rara combinación de retórica elevada y visión sustantiva como @SecRubio.”

El comentarista de PragerU Shabbos Kestenbaum: “No creo que la gente entienda lo sin precedentes que es que un secretario de Estado estadounidense reciba una ovación de pie de la clase política europea.”

Tim Young: “Este es uno de los mejores discursos contra el comunismo y en favor de la civilización occidental que he escuchado… Marco Rubio es increíble aquí. Intenté extraer citas, pero son demasiadas. Es imprescindible verlo.”

La economista Judy Shelton: “Un discurso poderoso @SecRubio.”

El autor Joel Rosenberg: “El discurso de hoy de @MarcoRubio ante la Conferencia de Seguridad de Múnich fue uno de los más importantes, bien argumentados y contundentes que he escuchado pronunciar a un secretario de Estado. Perfectamente ejecutado. Con principios. Directo sin ser excesivo. Espero que los líderes europeos hayan escuchado atentamente. @SecRubio.”

Rob Schneider: “La civilización occidental no necesita disculpas. Estados Unidos es libre y fuerte y quiere lo mismo para Europa.”

Dr. Ben Braddock: “El discurso que Marco Rubio pronunció en Múnich es uno para los libros de historia. Extraordinario en todos los sentidos.”

James E. Thorne: “El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pronunció un discurso histórico que situó las políticas actuales de Estados Unidos dentro del amplio arco de la historia y la doctrina de la soberanía económica, articulando una claridad que durante mucho tiempo ha guiado la estrategia estadounidense de Trump y que ahora se refuerza mediante una implementación disciplinada.”

