miércoles 18  de  febrero 2026
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela

Carvajal explicó en sus declaraciones ante la CPI, que en las protestas Maduro mantenía un contacto inusual con la Policía Nacional Bolivariana y con la Guardia Nacional Bolivariana

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo "El Pollo" Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.

AFP/ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, Hugo "El Pollo" Carvajal acusó directamente al exdictador Nicolás Maduro Moros, de ser el responsable de la represión de las protestas que sacudieron a la nación caribeña entre 2014 y 2017, en las que murieron decenas de jóvenes venezolanos y otros centenares fueron detenidos en procesos alejados del Estado de Derecho.

Las acusaciones fueron transmitidas en el canal de YouTube por el periodista venezolano, David Placer quien explicó que estas declaraciones fueron dadas por Carvajal, mientras estuvo detenido en España (antes de ser extraditado a EEUU).

Placer destaca que las declaraciones fueron ante la Corte Penal Internacional, CPI, organismo que no ha imputado aún a Nicolás Maduro, a pesar de las decenas de denuncias con extensos expedientes que han sido consignadas ante ese organismo de manera individual por los afectados o en acusaciones grupales conformadas por declaraciones de las víctimas. Placer aclara que la Corte Penal Internacional investiga crímenes de lesa humanidad, mientras que la corte del Distrito sur de Nueva York, donde está preso Nicolás Maduro, investiga delitos de narcoterrorismo. Es importante dejar claro que ambas investigaciones son diferentes e independientes.

Una de las primeras preguntas que le hacen a Carvajal es en relación a la represión de las protestas y sobre quién ejecutaba la orden. Carvajal dio detalles sobre cómo el control de las protestas en Venezuela tiene dos niveles. Uno es el control formal en el que se usan organismos destinados a atender el orden público de acuerdo con la ley y el otro es ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares. Cabe destacar que es este segundo nivel entrarían los conocidos Círculos Bolivarianos de la época de Hugo Chávez, que luego desencadenaron en colectivos armados que aún en la actualidad siguen funcionando.

Explica Carvajal que el formal es responsabilidad del ministro de Interior, quien cuenta con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para garantizar el orden público. Pero si la manifestación se desbordaba debido a la cantidad de personas que se sumaban a ella, entonces se empleaba la Guardia Nacional Bolivariana. Carvajal explicó claramente que a pesar de que existe una oficina para este asunto, todo lo decidía Maduro cuando era el jefe de las Fuerzas Armadas y tenía comunicación directa tanto con la Policía Nacional Bolivariana como la GNB. En la declaración deja claro que Maduro ejercía un control mucho más allá de los establecido. Su control era directo y toda orden salía con su autorización.

Carvajal señaló, además de Nicolás Maduro, a varios funcionarios chavistas por ordenar actos represivos en contra de los derechos humanos.

La lista enumerada por Carvajal en su declaración incluye a Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala; Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal.

Además de los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del año 2014 y 2017, de los cuales no tengo los nombres a la mano”, sostuvo.

