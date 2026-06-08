lunes 8  de  junio 2026
TEMPORADA CICLÓNICA

Depresión tropical Tres-E se vuelve tormenta Cristina mientras Boris amenaza sur de México

La intensificación de Cristina ocurre mientras la tormenta tropical Boris continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — La depresión tropical Tres-E se intensificó este lunes hasta convertirse en la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico, mientras la tormenta Boris continúa acercándose a las costas del sur de México y mantiene el potencial de provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves en varios estados del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Al mediodía, Cristina se localizaba a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua.

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Según la autoridad meteorológica, el sistema registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y avanza hacia el norte a siete km/h.

Por el momento, la tormenta tropical no genera efectos sobre territorio mexicano, según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La intensificación de Cristina ocurre mientras la tormenta tropical Boris continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano.

A las 12:00 horas (18:00 GMT), el centro del fenómeno se ubicaba a 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 130 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, ambas localidades del estado de Guerrero.

Lluvias intensas

Boris presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y un desplazamiento hacia el este-noreste a seis km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reajustó la ubicación de su centro, lo que modificó el pronóstico de impacto en territorio mexicano para las primeras horas del martes.

De acuerdo con el SMN, los desprendimientos nubosos asociados a Boris ocasionarán lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca (sur del país).

Asimismo, se esperan lluvias intensas en Colima, Jalisco y Michoacán (oeste); muy fuertes en el Estado de México central y fuertes en Morelos y la Ciudad de México (centro).

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, e inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

Olas hasta de cinco metros

Boris también generará vientos de entre 60 y 80 km/h, con rachas de hasta 110 km/h en las costas de Guerrero; rachas de hasta 90 km/h en Michoacán y Oaxaca, y de hasta 70 km/h en Jalisco y Colima.

En cuanto al oleaje, se prevén alturas de hasta cinco metros en las costas de Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, y de hasta cuatro metros en Jalisco y Colima.

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a estar pendiente de los avisos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

FUENTE: Con información de EFE

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