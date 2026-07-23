Cuatro muertos en vuelco en Trinidad de embarcación que regresaba a Venezuela con migrantes ilegales

El naufragio ocurrió mientras geológos estudiaban las costas de Trinidad por los cambios por los sismos (EFE)

PUERTO ESPAÑA.- Dos adultos y dos niños murieron, y al menos otras tres personas se encuentran desaparecidas después de que una embarcación con una treintena de migrantes a bordo naufragara frente a las costas de Trinidad, informó el jueves una unidad de rescate y autoridades locales, en un viaje de regreso a Venezuela.

Una lancha pequeña que intentaba realizar un peligroso cruce ilegal volcó el miércoles cerca de la playa Los Iros, al sur de la isla de Trinidad, a unos 10 kilómetros de Venezuela. Según la policía, muchos de los tripulantes lograron subir de vuelta a la embarcación, que quedaron nuevamente a flote y luego se alejaron de la zona.

La lancha, que se desplazaba desde la población de Causarito hasta Puerto Carreño, la capital del departamento del Vichada (noreste), remolcó a la averiada

La Guardia Costera de Trinidad y Tobago se desplegó el miércoles en la tarde y recuperó el cuerpo de un hombre. Mientras, la unidad aérea de la policía envió drones a lo largo de la costa.

Datos del naufragio y rescate

La embarcación naufragó el miércoles en la tarde

Las labores de rescate se reanudaron el jueves encabezadas por el Hunters Search and Rescue Team (HSRT), que informó haber encontrado a un menor de edad en un tramo rocoso del litoral. Las autoridades trinitenses confirmaron después que se trataba de una niña de seis años.

La menor fue identificada como Brithanny Linneth León Palacios.

Vallence Rambharat, capitán del HSRT, indicó el jueves que “se habla de que había unas 29 personas a bordo”. “La gran mayoría sobrevivió, y los que seguían desaparecidos eran dos adultos, según nos dijeron", declaró en un video publicado en redes sociales poco después del hallazgo de la niña.

Según Rambharat, migrantes venezolanos en la playa Los Iros aportaron detalles sobre el naufragio.

Los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el país insular de 1,4 millones de habitantes. Muchos entran y salen de Trinidad de manera irregular.

Regreso fallido a Venezuela

La policía señaló que, en este caso, los migrantes en su mayoría indocumentados intentaban regresar a Venezuela.

La Guardia Costera y otros equipos de emergencia continúan las operaciones de búsqueda de los desaparecidos a lo largo de la costa sur.

Por su parte, Angie Ramnarine, quien ha estado ayudando a migrantes venezolanos en Trinidad, dijo que las familias han estado trabajando para identificar a todas las personas que iban a bordo de la embarcación.

"Están intentando desesperadamente localizar a todos los pasajeros y determinar quiénes siguen desaparecidos", señaló.

A su vez, el pescador local Buju Katwaroo, quien se ha unido a los esfuerzos de búsqueda, mencionó que los cruces marítimos irregulares entre Trinidad y Venezuela han aumentado desde los recientes terremotos en Venezuela, del pasado 24 de junio.

La tragedia ocurrió mientras los geólogos continúan documentando los cambios a la lo largo de la costa suroeste de Trinidad que se elevó hasta seis metros tras los sismos consecutivos

FUENTE: Con información de AFP/EFE/Notitarde/ Trinidad y Tobago Guardian