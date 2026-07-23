Trump califica al comunismo como un fracaso y reafirma su rechazo al modelo socialista

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra las ideologías de izquierda, afirmando que el comunismo es un sistema fallido que destruye a las naciones que lo implementan.

Durante su intervención, el mandatario contrapuso los principios del libre mercado con los modelos socialistas, advirtiendo sobre los riesgos de adoptar ideas radicales en la gestión pública, reseña el portal web Martí Noticias .

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Trump enfatizó que los movimientos comunistas suelen ganar seguidores mediante promesas irrealizables que generan un colapso económico y social a largo plazo. Según sus declaraciones, la implementación de estas políticas desemboca en la escasez de alimentos, el deterioro de la vivienda y la pérdida del orden legal en las sociedades.

El discurso del mandatario se centró en varios ejes sobre la política interior y la ideología de izquierda:

Estrategia del comunismo: señaló que el socialismo y el comunismo son doctrinas "fáciles de vender" inicialmente porque prometen gratuidad y recursos ilimitados, aunque a largo plazo resulten en la ruina total de los países.

Rechazo rotundo al modelo en EEUU: reafirmó su postura de que Estados Unidos no adoptará posturas comunistas ni marxistas en ninguna forma ni nivel de gobierno, haciendo un llamado a proteger el estilo de vida tradicional estadounidense.

Críticas a políticas de izquierda: cuestionó a las corrientes que promueven propuestas de izquierda radical en distintas regiones del país, citando iniciativas que debilitan el orden público o la iniciativa privada.

Defensa del capitalismo: subrayó que la prosperidad y las libertades individuales solo pueden sostenerse bajo el respeto a las instituciones y el sistema de libre empresa.

El impacto de sus declaraciones

Las palabras de Trump consolidan la postura oficial de su administración frente a las ideologías de izquierda y el socialismo internacional.

Al calificar al comunismo como una amenaza para las libertades fundamentales, el presidente busca reafirmar la dirección económica y política del país, alertando sobre las consecuencias de permitir que agendas radicales ganen terreno en la gestión pública.

FUENTE: Martí Noticias