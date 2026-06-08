Boris se convierte en tormenta tropical y afecta el sur de México

Captura de pantalla del Servicio Meteorológico Nacional de México que muestra la ubicación de la Tormenta Tropical Boris el lunes a las 9:00 am.

CIUDAD DE MÉXICO.- Una zona de baja presión con potencial ciclónico se intensificó a la depresión tropical Dos-E, dando origen al segundo ciclón tropical de la temporada 2026 en el Pacífico mexicano, y se prevé entre a tierra como tormenta tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

Se conoció que la tormenta tropical Boris tocará tierra sobre Guerrero durante la tarde de este lunes 8 de junio, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Según el último boletín, la tormenta tropical Boris ocasionará rachas de viento de 90 a 110 km/h en costas de Guerrero y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca (oeste).

Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población a extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Para hoy se este que prevalezca el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el valle de México, con lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido a la interacción de la tormenta tropical Boris del océano Pacífico, con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y con inestabilidad atmosférica.

Por otra parte, el desplazamiento de la onda tropical núm. 5 sobre el sur de la península de Yucatán y el ingreso de humedad del mar Caribe, ocasionará lluvias fuertes en la mencionada península. A su vez, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima, Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro, sur y sureste), Oaxaca (sur) y Chiapas (norte y centro), explicaron las autoridades.

A finales de abril, las autoridades mexicanas informaron que en México se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5- De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico.

Embed

FUENTE: Con información de AFP