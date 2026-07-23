Marco Rubio: María Corina Machado "puede tener un rol" en la reconciliación de Venezuela

Manila .- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio , dijo este jueves en Manila que la opositora venezolana María Corina Machado puede tener un rol en "la reconciliación" del país sudamericano, cuya política se ha visto sacudida desde la captura en enero del exdictador Nicolás Maduro por parte de Washington.

"Estoy seguro de que ella puede tener un rol", dijo el estadounidense sobre las conversaciones que el chavismo y la oposición comenzarán en agosto, al ser consultado durante una rueda de prensa en los márgenes de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada esta semana en Filipinas.

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"Al final, para que Venezuela tenga reconciliación, la que ese país necesita para seguir adelante (...), cada elemento de la sociedad de Venezuela necesita estar representado y obviamente María Corina Machado representa un elemento importante", sostuvo.

Rubio destacó que Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, tiene apoyo en Venezuela, donde "hay personas que la respaldan", así como a otros actores, prosiguió, sin nombrar a nadie en específico.

Dijo además que Estados Unidos, que ejerce gran influencia en el país desde la captura de Maduro, está ayudando para que avancen las futuras conversaciones entre el Parlamento, controlado por el chavismo, y el grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015 y que defiende su continuidad, con el aval de Washington.

En "el proceso de reconciliación (...) estamos para facilitar, no para dictar, estamos para proveer guía y apoyo para seguir adelante", insistió el secretario de Estado estadounidense.

No obstante, desde la captura de Maduro -que enfrenta en Nueva York un juicio por delitos de narcoterrorismo-, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha reiterado que Washington dirigiría el país caribeño, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, hasta que haya una transición democrática.

La semana pasada, al anunciarse estas conversaciones, el Parlamento de 2015 agradeció al Gobierno estadounidense su respaldo al pueblo venezolano en "la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Venezuela", en un comunicado que fue compartido por Rubio en redes sociales.

Machado, en el extranjero, dijo que evaluaría este anuncio de conversaciones respaldadas por Washington, sin que se conozca de momento la posición que tomará al respecto ni quiénes integrarán cada una de las delegaciones.

La actual cabeza del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, respaldada por Estados Unidos, adelantó que en estas conversaciones se hablará sobre futuros comicios en los que "puedan elegirse presidentes, gobernadores, alcaldes" y también una nueva Cámara, sin estimaciones de tiempo para estos procesos.

FUENTE: EFE