jueves 23  de  julio 2026
ALERTA

Bertha lleva lluvias e inundaciones a Texas antes de disiparse

La tormenta mantiene vientos de 45 mph, pero concentra sus precipitaciones más intensas al sur del centro. Podría desaparecer pocas horas después de ingresar en territorio texano

La tormenta tropical Bertha lleva fuertes vientos e inundaciones repentinas a Texas.

La tormenta tropical Bertha lleva fuertes vientos e inundaciones repentinas a Texas.

NHC
La tormenta tropical Bertha avanzaba hacia Texas en la mañana del jueves 23 de julio de 2026.

La tormenta tropical Bertha avanzaba hacia Texas en la mañana del jueves 23 de julio de 2026.

NHC
Tormenta tropical Bertha en las primeras horas del miércoles 22 de julio de 2026.

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NHC
La tormenta tropical Bertha adquiere más velocidad en sus vientos.

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NHC
La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.

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NHC
La tormenta tropical Bertha.

La tormenta tropical Bertha.

NHC
Depresión tropical dos, próxima a denominarse tormenta tropical Bertha.

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NHC
La depresión tropical dos, en las primeras horas del lunes 20 de julio de 2026.

La depresión tropical dos, en las primeras horas del lunes 20 de julio de 2026.

NHC
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La tormenta tropical Bertha llevaba este jueves una extensa zona de lluvias y tormentas eléctricas hacia la costa de Texas, donde la principal amenaza será la posibilidad de inundaciones repentinas, sobre todo en áreas urbanas y sectores con drenaje deficiente.

Aunque Bertha mantiene vientos máximos sostenidos de 45 mph, su estructura se ha deteriorado y la mayor parte de las precipitaciones se encuentra separada del centro. Las imágenes de radar y satélite muestran que los aguaceros más intensos se concentran al sur de la tormenta y se aproximan al litoral texano.

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En el Aviso #17, emitido a las 11:00 a. m. de Miami, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ubicó a Bertha a unas 35 millas al sur de Lake Charles, Luisiana, y a 100 millas al este-noreste de Galveston, Texas.

La formación avanzaba hacia el oeste a 10 mph, con una presión mínima central de 1.004 milibares. Sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 160 millas desde el centro, aunque los más intensos permanecían principalmente sobre el mar y en la mitad sur de la circulación.

Riesgo de inundaciones en Texas

Bertha podría dejar acumulados generales de entre 2 y 4 pulgadas de lluvia, con máximos aislados cercanos a 6 pulgadas, en la costa del Golfo de Texas y el sur del estado hasta la noche del jueves.

Estas precipitaciones podrían causar inundaciones repentinas aisladas. El peligro será mayor en calles bajas, pasos subterráneos y zonas urbanizadas donde el agua puede acumularse en poco tiempo, según expertos del NHC.

El aviso de tormenta tropical permanece vigente desde Morgan City, Luisiana, hasta Sargent, Texas. La advertencia fue suspendida para las zonas ubicadas al este de Morgan City, una señal de que los efectos de Bertha se desplazan cada vez más hacia el oeste.

La combinación de la marejada y la marea podría elevar el agua entre uno y dos pies desde Port Fourchon, Luisiana, hasta Port Bolivar, Texas. El oleaje generado por la tormenta también mantendrá corrientes de resaca peligrosas en sectores del norte y noroeste del Golfo.

Una tormenta cerca de su final

El centro de Bertha se moverá cerca o a lo largo de las costas de Luisiana y Texas antes de ingresar en territorio texano durante la tarde o la noche de este jueves.

El NHC no anticipa cambios importantes en su intensidad antes de la entrada a tierra. Los fuertes vientos en las capas altas de la atmósfera y la estructura alargada de la tormenta impedirían un fortalecimiento significativo.

Una vez en Texas, Bertha perderá rápidamente sus características tropicales. El pronóstico indica que podría convertirse en una débil baja remanente durante la madrugada del viernes o disiparse por completo en unas 24 horas.

Bertha ya había tocado tierra el miércoles en el sureste de Luisiana y después volvió a desplazarse sobre aguas del Golfo. Su llegada a Texas marcaría la etapa final de una tormenta que, pese a su limitada intensidad, todavía puede provocar inundaciones y condiciones peligrosas lejos de su centro.

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